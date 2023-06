Il existe plusieurs avantages à amener son animal de compagnie au travail. La présence d'un chien au bureau augmente dans de nombreux cas la productivité des employés. Mais avant de se lancer, lisez ces conseils.

1. En ordre côté santé

Assurez-vous que votre chien est en règle avec sa puce électronique, ses vaccins et ses traitements vermifuges. Et si vous avez un adorable petit chiot, pensez à lui faire administrer le vaccin contre la toux de chenil avant de le laisser jouer avec d'autres compagnons canins.​

2. Tout le monde d'accord

Avant d'organiser cette initiative sur le lieu de travail, il est préférable de vérifier si les collègues sont enthousiastes à l'idée d'accueillir des animaux au bureau, ainsi que de savoir si certains collègues y sont allergiques. Les employés qui n'ont pas la possibilité de venir avec leur chien au bureau peuvent également participer à cette journée via le télétravail ce jour-là. L'entreprise peut également choisir d'instaurer des zones chiens non admis et des zones où les chiens seraient autorisés. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront prendre un ascenseur séparé, occuper une autre salle de réunion ou espace de travail.​

3. Découverte de l'environnement

Tom&Co recommande d'habituer le chien à l'environnement du bureau et de le présenter brièvement à ses collègues. Il est également préférable que les collègues propriétaires de chiens expliquent à leurs collègues comment les aborder et quelles sont les règles importantes les concernant.​

4. Un petit coin pour lui

Un chien au bureau a besoin d'un endroit tranquille, peu exposé à la lumière directe du soleil et éloigné des lieux de passage. Lorsque le chien veut se reposer, il ne doit pas être dérangé par les collègues.​

5. Un jouet pour le distraire

Prévoir une distraction pour le chien est indispensable. Tom&Co recommande de donner au chien des jouets à mâcher naturels avec lesquels il pourra s'amuser pendant un petit temps. Bien entendu, les en-cas odorants et les jouets qui couinent sont à éviter.

6. Bien dans sa tête​

Il est également important de surveiller les signes d'anxiété ou de nervosité chez le chien : hyperactivité, léchage excessif de la truffe, frissons, halètement excessif, bâillements ou bave. Être à l'écoute de son chien est la clé, le but étant bien sûr que ce soit un moment agréable pour tous. ​​

7. Une petite pause balade

Au cours de la journée, le chien aura besoin d'une pause pipi. Il est donc fortement recommandé de le sortir de temps en temps, de le laisser renifler ou jouer à la balle à l'extérieur.​

8. Un signe distinctif

Le chien de bureau idéal est un chien calme et sociable. Pour les chiens timides, âgés ou ayant un grand besoin de repos, un ruban jaune peut être enroulé autour de leur harnais, de leur collier ou de leur laisse.

Source: Tom&Co

