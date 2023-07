Vos valises fin prêtes, vous êtes sur le point de vous évader. Mais parmi tous les plaisirs des vacances se cache une menace inattendue: les punaises de lit!

Ces parasites souvent invisibles peuvent gâcher considérablement le plaisir des vacances, avec des piqûres qui démangent et une sensation d'inconfort. "Nous ne saurions trop vous mettre en garde contre ces parasites", déclare Merijn Janssen, de la plate-forme de lutte contre les parasites Beestjes Kwijt. "Car la nuisance s'aggrave d'année en année".

Évitez les souvenirs désagréables

"Ces petites sangsues provoquent des cauchemars, au sens propre comme au figuré", dit Janssen. "Les punaises de lit se multiplient à la vitesse de l'éclair et sont les maîtres du cache-cache". Elles se dissimulent pendant la journée, mais la nuit, lorsque vous êtes endormi, elles quittent leur cachette pour mieux vous "attaquer". Elles se nourrissent alors de votre sang. Cela provoque non seulement des démangeaisons, mais aussi du stress émotionnel, de l'inconfort et des nuits blanches. En fin de compte, cela a un impact majeur sur vos vacances d'été. Et le pire ? Les punaises sont d'excellentes voyageuses et se faufilent chez vous sans même que vous vous en rendiez compte. "On reconnaît une piqûre de punaise de lit à la présence de boutons rouges et prurigineux sur la peau. Les piqûres apparaissent généralement groupées ou en rangées. Les punaises de lit laissent parfois de petites taches de sang sur les draps ou les oreillers."

Les experts constatent une multiplication des problèmes

Les spécialistes de la lutte contre les nuisibles en Belgique voient le nombre de signalements de punaises de lit grimper en flèche après chaque période de vacances. En fait, cette nuisance semble se multiplier chaque année. "Ce n'est pas surprenant", déclare M. Janssen. "De plus en plus de gens partent en vacances. La part du camping diminue et la part des nuitées dans les hôtels, les appartements et les locations de vacances augmente. Or, la probabilité de propagation des punaises de lit croît avec le nombre de déplacements vers et depuis les logements locatifs. Il est donc très important d'être vigilant à l'arrivée et de prendre des mesures préventives pour éviter ces compagnons de voyage indésirables."

Destinations présentant un risque élevé de punaises de lit

Vous partez en vacances en Espagne ou au Royaume-Uni cet été? Redoublez de vigilance. En effet, en Europe, ces deux pays sont connus pour être des destinations de vacances populaires présentant un risque élevé de punaises de lit. Cela est dû à la combinaison de la hausse des températures et du nombre élevé de voyageurs. En dehors de l'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Australie sont en tête de liste. Ces pays présentent un risque accru en raison des voyages internationaux et du grand nombre d'hébergements touristiques.

Des punaises de lit ? Demandez immédiatement l'aide d'un professionnel ! Lorsqu'on lui demande ce qu'il faut faire si l'on trouve des punaises de lit sur son lieu de vacances, M. Janssen est très clair : "Signalez leur présence immédiatement à l'établissement d'hébergement. Il pourra alors prendre immédiatement les mesures qui s'imposent. En attendant, demandez une autre chambre et vérifiez vos bagages pour être sûr qu'il n'y en a pas dedans. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas les punaises de lit gâcher vos vacances!" Vous découvrez des punaises de lit à votre retour ? N'hésitez pas à contacter immédiatement un spécialiste de la lutte antiparasitaire pour régler le problème en profondeur. En effet, lutter soi-même contre les punaises de lit est souvent vain.

