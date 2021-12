Votre smartphone vous sert de GPS en voiture? Ne le mettez plus sur vos genoux

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

La commission Mobilité de la Chambre a approuvé la proposition de loi visant appliquer des règles plus strictes - et une amende plus salée - pour limiter l'utilisation d'appareils électroniques au volant, rapportent les journaux du groupe Mediahuis.

© iStock