Bien qu'il ne possède pas la parole, le chat détient tout un système de communication corporelle, vocale, olfactive et tactile qui lui permet de recevoir et d'envoyer des messages à ses congénères ainsi qu'à son maître.

Ainsi, par exemple, vous savez que votre félin veut sortir quand il se poste devant la porte et se met à miauler avec insistance, en regardant en direction de la sortie. Vous vous doutez également qu'il veut des câlins lorsqu'il s'approche de vous en miaulant doucement. Mais comment savoir s'il vous aime?

Le chat est très indépendant et bien souvent moins expressif et fidèle que le chien. Mais, bien sûr, il est doué d'émotions et même de sentiments, comme les scientifiques le reconnaissent aujourd'hui. Et s'il est attaché à vous parce que vous le nourrissez, le caressez sur demande et jouez avec lui, beaucoup de chats éprouvent un véritable attachement affectif envers leur maître.

Si votre chat recherche votre compagnie en pointant le bout de son nez dans la pièce où vous venez de vous installer pour se coucher près de vous ou sur vos genoux, c'est qu'il apprécie votre présence. S'il ne cherchait que le confort et la chaleur, il resterait sur le plaid ou près du radiateur.

S'il accompagne son approche d'un petit murmure en " r ", c'est qu'il vous manifeste sa joie de vous revoir, vocalisation à laquelle s'ajoute souvent une queue tenue verticale et remuante. Un murmure ressemblant plus à un discret "mee" signifie que votre compagnon poilu vous est reconnaissant, de le caresser par exemple.

Le chat utilise également le sens du toucher pour démontrer son affection : lorsqu'il vient frotter son flanc ou sa tête sur vous, il recherche votre contact, et en profite souvent pour déposer ses phéromones faciales, envoyant par là un message de possessivité affectueuse.

