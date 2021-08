À la mi-2020, près de 24 000 voitures entièrement électriques avaient été enregistrées. Cela a naturellement des effets sur l'engorgement croissant des bornes (publiques) de recharge. La courtoisie est dès lors très importante pour les propriétaires de voiture électrique: chacun doit avoir la possibilité de recharger sa voiture.

Afin de rappeler l'importance de la courtoisie, y compris lors des temps de recharge, LeasePlan lance la campagne Happy Charger. L'élement central de cette campagne? Le disque indicateur de recharge. Avec cet "outil", la société de leasing veut donner à chacun l'occasion de recharger son véhicule à ces bornes. Mais qu'est-ce que c'est exactement?

Indiquer son temps de recharge

De la même manière qu'un disque de stationnemment indique le temps passé sur une place de parking, le disque indicateur de recharge permet au conducteur d'une voiture électrique ou hybride rechargeable d'indiquer quand la voiture sera suffisamment chargée. L'objectif: ne prendre que le temps nécessaire à la recharge du véhicule et céder la place au conducteur suivant qui souhaite utiliser la station de recharge.

Ainsi, tout comme dans une zone bleue, le conducteur glisse son disque de recharge Happy Charger derrière le pare-brise, en indiquant quand la voiture sera suffisamment rechargée . L'information est immédiatement visible par quiconque.

"Le Code de la route réserve ces places de stationnement aux véhicules électriques, mais ne dit pas explicitement que la voiture doit être déplacée sitôt qu'elle est rechargée. Or, la laisser sur place serait une inconvenance. [Grâce à ce disque de recharge], nous voulons stimuler la politesse pendant les opérations de recharge, afin d'exploiter au mieux les vertus de la conduite électrique", déclare Bart Claes, Directeur PME, Private Lease et Marketing de LeasePlan Belgique.

Disque de recharge © Happy Charger

Tous les conducteurs de voitures électriques ou plug-in hybrides qui désirent un tel disque de recharge peuvent l'obtenir gratuitement sur le site web leaseplan.be/happy-charger.

10 conseils pour favoriser la politesse lors des temps de recharge N'utilisez d'emplacement devant une borne que pour recharger votre véhicule, et pas pour y stationner.

Déplacez votre voiture sitôt que la batterie est suffisamment chargée.

Surveillez bien le délai de recharge, pour savoir quand vous devrez déplacer votre véhicule.

Ne rechargez pas la batterie à 100 % ; les 20 derniers pour cent sont en effet les plus chronophages.

Ne gênez pas les autres utilisateurs de bornes de recharge.

Soyez bien préparé : utilisez des applications électroniques pour vérifier si et où une borne est disponible.

N'utilisez pas de bornes de recharge dédiées à l'autopartage.

Ne stationnez jamais un véhicule non électrique sur une place de stationnement dotée d'une borne de recharge, à l'inverse, un véhicule électrique n'est pas garé devant la pompe d'une station essence.

Respectez le Code de la route : ne garez jamais votre véhicule à contresens.

Utilisez le disque indicateur de recharge pour indiquer quand votre véhicule sera suffisamment chargé.

Source : LeasePlan

