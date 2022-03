En Ukraine, les populations civiles qui endurent déjà 8 années de conflit, doivent être protégées et assistées. Les infrastructures civiles doivent être épargnées. Le mouvement Croix-Rouge est tout entier mobilisé dans la réponse d'urgence pour soutenir et protéger la population civile. Elle lance aujourd'hui un appel aux dons.

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) agit de manière neutre et impartiale en Ukraine depuis 2014 et consacre en 2022 plus de 70 millions d'euros à l'aide humanitaire dans le pays. 600 membres du CICR sont présents et ne comptent pas quitter l'Ukraine alors que le conflit s'intensifie.

"Nous répondons aux besoins urgents, notamment l'approvisionnement en eau : nous avons encore distribué 16.000 litres aujourd'hui. Il faut garantir l'accès aux hôpitaux, fournir de l'aide de base, comme des abris pour ceux qui ont perdu leur logement, mais malheureusement, il n'est pas possible d'aller sur le terrain pour le moment pour faire des évaluations des besoins. Nous gardons également ouvert un call center opérationnel pour les personnes qui recherchent leurs proches"témoigne l'un des membres du CICR sur place.

Que fait la Croix-Rouge?

Cette dernière année, le CICR a aidé plus de 70.000 personnes avec des moyens de chauffage pour l'hiver, de la nourriture ou des produits d'hygiène. Plus de 110 structures de santé ont reçu de l'équipement médical et 5600 ménages ont reçu une aide pour réparer leurs habitations touchées par le conflit armé. Enfin, les stations de pompage d'eau potable ont été réparées pour fournir de l'eau à près de 900.000 personnes. Le CICR s'emploie aujourd'hui à restaurer deux importantes stations potables à nouveau touchées ces derniers jours et qui alimentent plus d'un million de personnes. Rétablir les liens familiaux est une autre activité très importante : 1800 personnes dont on n'a plus de trace sont déjà enregistrées au call center du CICR.

Comment faire un don?

Pour soutenir le mouvement Croix-Rouge dans ses opérations pour protéger les populations civiles en Ukraine, faites un don sur www.croix-rouge.be ou sur le compte d'urgence BE72 0000 0000 1616.

