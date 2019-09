Les aidants et leurs proches sont dans une relation interpersonnelle réciproque. Une semaine leur est dédiée partout en Wallonie et à Bruxelles. Plus de 70 activités mobiliseront des milliers de personnes.

Un aidant proche est une personne qui aide et accompagne un proche dépendant, malade ou en situation de handicap. Un accompagnement réalisé en dehors d'un cadre professionnel et d'une rémunération. Il apparaît que 9% de la population est aidant proche (18% à Bruxelles) et 20% des aidants proches consacrent 20 heures par semaine à leur proche. C'est pourquoi la semaine des Aidants Proches a tout son sens. Et elle aura lieu du 30 septembre au 6 octobre. Le thème de cette sixième édition est "Pense à moi autant que je pense à toi".

Besoin de l'autre

"L'idée de cette thématique est de bien insister sur le fait que les aidants et leurs proches sont dans une relation interpersonnelle réciproque. L'un a besoin de l'autre et vice-versa. Une relation forte que l'on doit essayer de soutenir au maximum" précise Céline Feuillat, chargée de projets à l'asbl Aidants Proches. "D'une part, elle permet d'identifier, informer et sensibiliser les aidants à la valeur cruciale de leur rôle et à l'importance de penser à eux, ajoute Sigrid Brisack, directrice d'une l'asbl. D'autre part, elle permet aux partenaires participants de rencontrer les aidants et de les reconnaître dans la place qu'ils occupent auprès de leur proche, de promouvoir leur structure et d'en rencontrer d'autres, qui sont actives dans le même domaine."

Durant cette semaine, les associations et services participants proposent des activités à destination des aidants proches. Plus de 70 activités au total réparties sur le territoire wallon et bruxellois. Au programme : des conférences, des portes ouvertes, des séances d'information, des groupes de paroles, des ciné-débats, des ateliers, des jeux, des repas, etc. Ces activités concernent toutes sortes de profils de dépendance, que celle-ci soit liée à la maladie, au handicap mental ou aux déficiences physiques et qu'elle concerne un jeune, un adulte ou une personne âgée.

