2020 a été une année difficile: les rencontres et contacts sociaux ont été limités, et particulièrement les interactions entre les différentes générations. De nombreuses initiatives ont néanmoins été mises en place afin de renforcer ces liens intergénérationnels et soutenir les plus vulnérables au quotidien. Offrir une visibilité à ce qui se fait en ces temps de crise est donc primordial, c'est pourquoi Entr'âges organise la Semaine de l'Intergénération.

Dans un contexte de vieillissement de la population, quatre voire cinq générations doivent aujourd'hui cohabiter et apprendre à vivre ensemble. Pas toujours évident, quand les stéréotypes et préjugés divisent les "jeunes" et les "plus vieux". Il est donc crucial de favoriser à la fois la rencontre entre les âges et le décloisonnement, mais également créer des liens durables.

Aujourd'hui, partout en Belgique francophone, de nombreuses initiatives ont été instaurées par les communes et ASBL dans ce seul objectif : renforcer les liens intergénérationnels au quotidien. Que ce soit dans le domaine de l'habitat, l'éducation, la culture ou encore la transmission.

Valoriser les initiatives

Malheureusement, la crise du covid a chamboulé nos sociétés. Face au confinement, les interactions entre les générations se sont faites moindres. Mais elles n'ont pas pour autant disparu, bien au contraire. Il est donc aujourd'hui primordial de mettre en lumière ces actions.

C'est pour cette raison que la Semaine de l'Intergénération a été instaurée. Chaque année, cet événement vise à sensibiliser aux enjeux intergénérationnels et contribue à briser les stéréotypes liés à l'âge.

L'ambition de l'événement est en effet de proposer à un public intergénérationnel une semaine d'activités diverses, de faire connaître et de sensibiliser citoyens et citoyennes à la richesse des actions intergénérationnelles et de permettre à des professionnels d'échanger des pratiques.

Cette année, l'événement aura lieu du 23 au 29 avril 2021. Plus d'infos sur le site www.semainedelintergeneration.be

