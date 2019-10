A-t-on réellement besoin de tous ces objets qui prennent la poussière dans le débarras ou le garage (pour ceux qui en ont un) ? La bibliothèque des objets est la solution. Ou comment mettre l'accent sur l'usage avant la possession.

Besoin d'un projecteur, d'un nettoyeur à haute pression, d'une scie circulaire, d'un taille-haie, d'un porte-vélo, d'un broyeur, d'une plastifieuse A4 ou encore d'une boule à facettes de manière ponctuelle ? La solution est d'emprunter les objets selon le principe de la bibliothèque.

Un ménage dépense en moyenne plus de 1.500 €/an en objets à usage peu fréquent (moins de 10 usages par an), cela va de la tonnelle au compresseur. Et selon une étude, la perceuse des "bricoleurs du dimanche" ne perce en moyenne que 13 minutes sur sa durée de vie. C'est pourquoi le concept des bibliothèques d'objets s'est développé dans plusieurs villes européennes, dont à Bruxelles avec la coopérative Usitoo.

En pratique : il en coûte à partir de 9€ par mois pour emprunter du matériel pour 3 jours, 1 semaine ou plus en fonction des besoins. Usitoo est une coopérative dont le dépôt est installé à Bruxelles (rue de Birmingham), mais les objets peuvent être livrés à Bruxelles et en Brabant wallon grâce à des points relais et moyennant un petit supplément. Ah, oui, il est aussi possible de vous désencombrer de certains de vos objets et de les échanger contre des locations.

https://usitoo.be