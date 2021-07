Des "Flex Abonnements" SNCB pour les fonctionnaires. L'objectif ? Répondre aux nouveaux besoins de mobilité des travailleurs suite à la généralisation du télétravail. Et se rendre en train sur un lieu de travail fixe à hauteur de 2 à 3 fois par semaine.

Le SPF BOSA est peu connu du grand public. C'est le Service Public Fédéral Stratégie et Appui. Il se charge pour l'Etat belge des marchés publics, de la politique du budget, des RH et formations dans la fonction publique, des technologies de l'information, etc.

Et dans le cadre d'un projet-pilote de la SNCB, ce SPF BOSA permet à ses employés de tester des abonnements de train SNCB plus flexibles, les "Flex Abonnements". L'objectif ? Répondre aux nouveaux besoins de mobilité des travailleurs suite à la généralisation du télétravail. Comme les travailleurs se rendent moins souvent sur leur lieu de travail une offre de "Flex Abonnement" est en cours de test. Il répond à la demande de se rendre en train sur un lieu de travail fixe à hauteur de 2 à 3 fois par semaine.

Avec une indemnité vélo

Le "Flex Abonnement" pourra par ailleurs être combiné avec une indemnité vélo, ce qui n'était pas possible avec les autres formules.

Concrètement, le "Flex Abonnement" proposé en test par la SNCB permettra d'effectuer la navette domicile-travail entre deux gares déterminées soit 80 ou 120 jours au choix sur une période de 12 mois, soit 6 ou 10 jours par mois. L'abonnement sera disponible via l'application SNCB et sera simple d'utilisation : chaque fois que le voyageur prendra le train, il sélectionnera en amont le jour qui sera ensuite scanné par l'accompagnateur de train via un QR code.

Pour tous en 2022 ?

Le SPF BOSA a décidé de participer au projet-pilote de la SNCB lancé au mois de juin, et qui permet à quelques grands employeurs privés et publics du pays de tester ce "Flex Abonnement". Ce test sera évalué en fin d'année 2021. Si les retours du projet-pilote sont positifs, le produit devrait ensuite être déployé au début de l'année 2022 tant pour les particuliers que pour les entreprises et institutions de tous les secteurs, publics et privés.

