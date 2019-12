😍 🦏 Oooh mais qui voilà ?! Un bébé rhino est né à Pairi Daiza !!! Lundi 25 novembre en fin de matinée, Madiba, une femelle rhinocéros blanc du Sud, a donné naissance à cet adorable petit mâle. Une naissance naturelle qui nous comble de bonheur d'autant que Maman et son petit se portent tous les deux bien pour l'instant. C'est une fantastique nouvelle pour l'ensemble de nos équipes et pour tous ceux qui nous aident quotidiennement à contribuer à la protection de cette espèce ! 📌 Volg ons ook in het Nederlands op Pairi Daiza NL