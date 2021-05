Le Comité de concertation s'est réuni ce mardi pour dévoiler un vaste plan d'été. Restaurants, contacts, fêtes, cinéma... Ce plan prévoit plusieurs assouplissements et un retour progressif à une vie "normale", en quatre étapes.

9 juin

Étape possible si et seulement si 8 personnes vulnérables sur 10 sont protégées et que maximum 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients atteints du covid.

Bulle de contacts intérieure : chaque foyer pourra recevoir quatre personnes à l'intérieur (enfants non compris).

: chaque foyer pourra recevoir quatre personnes à l'intérieur (enfants non compris). Télétravail : l'obligation de télétravail sera assouplie, avec une présence sur le lieu de travail autorisée un jour par semaine. Présence de maximum 20 % des travailleurs simultanément (ou maximum 5 dans les PME comptant moins de 10 travailleurs). Le testing est très fortement recommandé.

: l'obligation de télétravail sera assouplie, avec une présence sur le lieu de travail autorisée un jour par semaine. Présence de maximum 20 % des travailleurs simultanément (ou maximum 5 dans les PME comptant moins de 10 travailleurs). Le testing est très fortement recommandé. Restaurants et cafés : le secteur Horeca pourra à nouveau accueillir des clients à l'intérieur de 08h00 à 22h00 avec 4 personnes (ou un foyer) par table, moyennant une distance de 1,5 m entre les tablées. Alors que l'Euro de football débutera deux jours plus tard, les terrasses pourront rester ouvertes jusqu'à 23h30.

: le secteur Horeca pourra à nouveau accueillir des clients à l'intérieur de 08h00 à 22h00 avec 4 personnes (ou un foyer) par table, moyennant une distance de 1,5 m entre les tablées. Alors que l'Euro de football débutera deux jours plus tard, les terrasses pourront rester ouvertes jusqu'à 23h30. Culture et événementiel : jusqu'à 200 personnes seront autorisées à l'intérieur (ou 75% de la capacité de la salle) et jusqu'à 400 à l'extérieur. Le port du masque et le respect des distances de sécurité sont évidemment toujours obligatoires, dans les deux cas.

: jusqu'à 200 personnes seront autorisées à l'intérieur (ou 75% de la capacité de la salle) et jusqu'à 400 à l'extérieur. Le port du masque et le respect des distances de sécurité sont évidemment toujours obligatoires, dans les deux cas. Fêtes, réceptions et cultes : ces événements pourront se tenir à 50 personnes maximum à l'intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l'Horeca s'appliquent. Cette jauge est néanmoins portée à 100 personnes à l'intérieur (200 à l'extérieur) pour les cultes, mariages et funérailles.

: ces événements pourront se tenir à 50 personnes maximum à l'intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l'Horeca s'appliquent. Cette jauge est néanmoins portée à 100 personnes à l'intérieur (200 à l'extérieur) pour les cultes, mariages et funérailles. Sport amateur : les activités seront autorisées pour 50 personnes à l'intérieur et 100 à l'extérieur, à l'exception des sports de contact.

: les activités seront autorisées pour 50 personnes à l'intérieur et 100 à l'extérieur, à l'exception des sports de contact. Foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels : sont à nouveau autorisés. L'organisation suit les principes fixés pour les marchés.

: sont à nouveau autorisés. L'organisation suit les principes fixés pour les marchés. Salles de fitness, saunas, jacuzzis, hammams et bains de vapeur publics : peuvent à nouveau rouvrir. Les salles de fitness doivent néanmoins suivre des protocoles relatifs à la ventilation, et s'équiper obligatoirement d'un appareil de mesure de la qualité de l'air à un endroit visible.

: peuvent à nouveau rouvrir. Les salles de fitness doivent néanmoins suivre des protocoles relatifs à la ventilation, et s'équiper obligatoirement d'un appareil de mesure de la qualité de l'air à un endroit visible. Cinémas, bowlings, salles de jeux électroniques, casinos, agences de paris : peuvent également rouvrir, moyennant des protocoles de ventilation.

: peuvent également rouvrir, moyennant des protocoles de ventilation. Sites intérieurs dans les parcs animaliers et parcs d'attraction : réouverture possible, à condition de suivre les protocoles de ventilation.

: réouverture possible, à condition de suivre les protocoles de ventilation. Manifestations : elles seront autorisées avec un maximum de 100 personnes et ne devront plus être obligatoirement statiques. Attention, le parcours devra être préalablement défini.

: elles seront autorisées avec un maximum de 100 personnes et ne devront plus être obligatoirement statiques. Attention, le parcours devra être préalablement défini. Camps de jeunes : ils pourront avoir lieu et accueillir jusqu'à 50 personnes, mais sans nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

1er juillet

Étape possible si et seulement si 6 adultes sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin et que maximum 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients atteints du covid.

Télétravail : il n'est plus obligatoire mais reste recommandé, tout comme le testing régulier.

: il n'est plus obligatoire mais reste recommandé, tout comme le testing régulier. Shopping : fin des restrictions.

: fin des restrictions. Événements à l'intérieur : jusqu'à 2000 personnes ou 80 % de la capacité de la salle (CIRM), public assis, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

: jusqu'à 2000 personnes ou 80 % de la capacité de la salle (CIRM), public assis, avec port du masque et respect des distances de sécurité. Événements à l'extérieur : jusqu'à 2500 personnes, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

: jusqu'à 2500 personnes, avec port du masque et respect des distances de sécurité. Fêtes, réceptions et cultes : le nombre de personnes autorisées pour les fêtes et réception à l'intérieur sera doublé et passera de 50 à 100 personnes. Pour les cultes, mariages et enterrements, la jauge passera à 200 personnes à l'intérieur et 400 à l'extérieur.

: le nombre de personnes autorisées pour les fêtes et réception à l'intérieur sera doublé et passera de 50 à 100 personnes. Pour les cultes, mariages et enterrements, la jauge passera à 200 personnes à l'intérieur et 400 à l'extérieur. Sport amateur : plus aucune limitation ne sera édictée pour le sport non professionnel.

: plus aucune limitation ne sera édictée pour le sport non professionnel. Camps de jeunes : ils pourront accueillir jusqu'à 100 personnes, avec nuitée. Le pré-testing est, une fois encore, très fortement recommandé.

30 juillet

Étape possible si et seulement si 7 adultes sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin et que maximum 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients atteints du covid.

Événements à l'intérieur : les événements à l'intérieur seront élargis jusqu'à 3.000 personnes (100% de la capacité CIRM pour les plus petites salles). Toujours avec port du masque et respect des distances de sécurité.

: les événements à l'intérieur seront élargis jusqu'à 3.000 personnes (100% de la capacité CIRM pour les plus petites salles). Toujours avec port du masque et respect des distances de sécurité. Événements à l'extérieur : jusqu'à 5000 personnes. À partir du 13 août, les évènements de masse (comme les festivals) seront autorisés à l'extérieur moyennant la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR récent négatif.

: jusqu'à 5000 personnes. À partir du 13 août, les évènements de masse (comme les festivals) seront autorisés à l'extérieur moyennant la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR récent négatif. Fêtes, réceptions : pour les fêtes et réception à l'intérieur, la jauge sera portée à 250 personnes.

: pour les fêtes et réception à l'intérieur, la jauge sera portée à 250 personnes. Foires commerciales : à nouveau autorisées, dans le respect des règles fixées pour les autres entreprises qui fournissent des biens et des services.

: à nouveau autorisées, dans le respect des règles fixées pour les autres entreprises qui fournissent des biens et des services. Marchés, foires, brocantes, marchés aux puces et braderies : plus aucune limitation ne sera d'application.

: plus aucune limitation ne sera d'application. Camps de jeunes : jusqu'à 200 personnes, avec nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

1er septembre

Étape possible si et seulement si 7 adultes sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin et que maximum 500 lits sont occupés en soins intensifs par des patients atteints du covid.

Événements à l'intérieur et extérieur : les modalités doivent encore être déterminées.

: les modalités doivent encore être déterminées. Fêtes, réceptions et cultes : plus aucune restriction à l'intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l'Horeca s'appliquent. Pour les cultes, mariages et enterrements, plus aucune restriction ne sera d'application.

: plus aucune restriction à l'intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l'Horeca s'appliquent. Pour les cultes, mariages et enterrements, plus aucune restriction ne sera d'application. Marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels : autorisés, sans restriction.

: autorisés, sans restriction. Camps de jeunes : plus aucune restriction ne sera d'application. Le pré-testing reste très fortement recommandé.

Aucune clarification n'a été donnée sur les voyages à l'étranger.

