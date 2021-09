L'automne est la saison idéale pour installer des nichoirs dans votre jardin. Ce petit refuge va protéger les oiseaux du froid mais également des prédateurs. Et en plus, un nichoir dans le jardin donne beaucoup de plaisir!

Agriculture, exploitation forestière, expansion des infrastructures... De nombreux facteurs détruisent aujourd'hui les sites de nidification naturels. Les trous et les fentes dans les bâtiments sont souvent remplis, les tuiles cassées sont remplacées, et les cavités des vieux arbres se font de plus en plus rares. Or, sans refuge, les oiseaux n'ont plus d'endroit où se reproduire. C'est pourquoi installer un nichoir dans son jardin est une aide précieuse pour la faune sauvage. Mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment.

Orientation, taille de l'ouverture, distance... Suivez nos conseils pour installer correctement un nichoir dans votre jardin. Par exemple, il faut éviter de placer le refuge en plein soleil et privilégier une orientation à l'est ou au sud-est. Faitez également attention aux vents dominants ou à la pluie d'ouest.

Un refuge adapté à tous

Certaines espèces très exigeantes refusent de s'installer ailleurs. Ce sont celles-ci précisément qui sont affectées par le manque de cavités naturelles ou artificielles. Heureusement, il existe des nichoirs spécifiques pour la plupart des espèces présentes en Belgique.

"Il apparaît primordial pour la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux de proposer ce type de nichoirs spécifiques face à l'impact que pourrait avoir l'activité humaine sur les espèces les plus vulnérables. La Boutique Verte de la Ligue en est d'ailleurs devenue la spécialiste en Belgique", déclare Jean-François Buslain, Directeur de la Ligue.

Pour la mésange charbonnière, notamment, on privilégie des nichoirs avec une ouverture de 32 mm. Vous pourrez aussi y attirer la sittelle torchepot, le moineau domestique et le moineau friquet.

Un bon entretien

Dès le début octobre, il est préférable de nettoyer et d'entretenir le nichoir pour qu'il soit prêt l'année suivante. Il s'agit de la fin de la période de reproduction, les oiseaux ont donc quitté le nid depuis longtemps déjà. En plus, à cette période de l'année, les oiseaux peuvent y trouver refuge, surtout quand les températures sont particulièrement froides.

Voici quelques conseils simples d'entretien :

enlevez le nid et les éventuels parasites,

réparez le nichoir si nécessaire,

nettoyez-le avec un pinceau ou une petite brosse et n'hésitez pas à remettre une couche d'huile de lin ou de produit naturel si le nichoir est en bois.

