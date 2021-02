39 % des Belges craignent que les petits restaurants ne survivent pas à la crise. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par Lightspeed auprès de 1.000 Belges sur la réouverture des restaurants dans notre pays.

Point positif pour le secteur, quatre Belges sur dix (41 %) souhaitent soutenir le secteur de la restauration et l'aider à se remettre sur pied en mangeant plus souvent au restaurant après la crise. Un quart des Belges est même prêt à payer 5 % de plus pour un repas et un Belge sur 10 à payer 10 % de plus une fois les restaurants rouverts. Un tiers continuera à commander des plats à emporter.

"En raison de la crise, de nombreux restaurants ont commencé à se lancer dans la recherche de nouvelles sources originales de revenus, dont beaucoup se sont révélées fructueuses. Il était autrefois impensable de commander un dîner complet à domicile de son restaurant préféré, mais aujourd'hui, cette formule est devenue extrêmement populaire. Un tiers (32 %) des Belges déclarent avoir apprécié l'expérience de la restauration à domicile et affirment également qu'ils continueront de commander des plats à emporter et se feront livrer même après l'assouplissement des mesures sanitaires.", explique Gaëtan Buelinckx, directeur des ventes chez Lightspeed.

Les Belges nostalgiques des sorties au restaurant

Si cette période particulière risque de perdurer pour un certain temps encore, garder un oeil optimiste sur l'avenir fait avancer nos sondés belges. Pour plus d'un tiers des Belges (35 %), manger au restaurant est l'une des priorités dès la fin du confinement. Pour de nombreux Belges, manger au restaurant signifie bien plus que de ne pas avoir à cuisiner. Pour la grande majorité (65 %), ne pas pouvoir manger au restaurant en compagnie d'amis et de la famille pendant le confinement est ce qui les rend les plus nostalgiques.

36 % des Belges privilégieront une sortie au restaurant en compagnie d'un membre de la famille, contre 6 % avec un rendez-vous galant. Il semblerait que les beaux-parents soient les compagnons les moins appréciés : seuls 2 % des sondés dîneront avec leurs beaux-parents une fois les mesures levées.

"L'année dernière, j'ai vu beaucoup de combativité et de passion de la part des restaurants pour continuer à offrir à leurs clients des repas délicieux. Je suis donc agréablement surpris que les résultats de notre sondage montrent que 44 % des Belges s'attendent à ce que les restaurants restent actifs sur de multiples canaux après la crise. Cela montre que la vente à emporter et la livraison de repas sont là pour durer."

Lightspeed a mené ce sondage auprès de 4 700 hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans dans six pays européens: Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique et France en janvier 2021. Environ 1 000 personnes ont été sondées dans chaque pays.

