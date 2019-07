Le 26 juin dernier, un papillon qui n'avait plus été observé en Flandre depuis 1959, la Mélitée des digitales, a été repéré à Westerlo, en province d'Anvers. "Il n'est pas exclu qu'il soit apparu à la suite d'une intervention humaine, mais il n'est pas moins improbable que le climat lui soit redevenu favorable", selon Natuurpunt.

La Mélitée des digitales est présente surtout au centre et à l'est de l'Europe. En Belgique, son aire de répartition s'est considérablement réduite ces dernières années et elle est au bord de l'extinction. Seuls quelques individus subsistent en Wallonie, en Famenne et en Lorraine.

Mais, la semaine dernière, ce damier a été aperçu en Flandre par un promeneur qui l'a pris en photo. Les experts de Natuurpunt ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une Mélitée des digitales.

D'après l'Atlas des risques climatiques des papillons européens publié en 2008, la Mélitée des digitales fait partie des lépidoptères qui pourraient davantage apprécier la Belgique avec le réchauffement climatique.

Cette espèce fréquente surtout les pelouses maigres et sèches riches en plantains, dont se nourrissent ses chenilles.