Un deuxième rhinocéros blanc de Pairi Daiza attend famille !

Pairi Daiza compte quatre rhinocéros blancs du Sud parmi ses pensionnaires: Jobi, un mâle, et ses compagnes Madiba et Eleonore, et le petit d'Eleonore, Sethemba, né au parc en mars 2016.

Début février, le parc avait annoncé que Madiba, l'un de ses rhinocéros blancs du Sud, attendait un bébé qui devrait pointer le bout de sa corne à l'automne. Eleonore (ou Ellie) l'a depuis lors rejointe et devrait mettre bas cette année. La période de gestation du rhinocéros s'étale sur une période entre 16 et 18 mois.

Pairi Daiza s'investit dans le programme EEP (Programme européen pour les espèces menacées) de cette espèce, notamment en aidant à la conservation et à la préservation de son patrimoine génétique. Ces deux gestations constituent donc une "double bonne nouvelle", selon le parc, qui rappelle que plus de 1.000 rhinocéros sont abattus chaque année par des braconniers.

Le Rhinocéros blanc du Sud a échappé de peu à l'extinction complète en milieu naturel au cours du 20e siècle, souligne Pairi Daiza. Leur nombre a augmenté ces dernières décennies pour atteindre environ 20.000 spécimens en 2015, mais ceux-ci restent menacés par les pratiques de braconnage pour leurs cornes.