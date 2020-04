Ils sont 5.000 volontaires prêts à faire des courses pour les personnes dans l'incapacité le faire. Un numéro de téléphone est désormais mis à disposition.

Covid-Solidarity met en relation des bénévoles et des personnes isolées. Les premiers effectuent les achats de produits de première nécessité pour les seconds. Covid-Solidarity a été porté sur les fonts baptismaux, il y a seulement 15 jours, par un mouvement citoyen. Un site internet est ainsi né : Covid-Solidarity.org. Mais l'organisation vient de passer à la vitesse supérieure en créant un call-center national afin de réduire la fracture numérique importante auprès de la population belge isolée. Un numéro de téléphone est maintenant mis à leur disposition : le 02 / 808 96 54.

100 opérateurs recrutés

"Notre plateforme peut être considérée comme le nouveau Tinder de la Solidarité. Tout notre modèle repose sur une mise en relation automatisée et géolocalisée entre des personnes demandant de l'aide et des bénévoles situés à proximité. Nous investissons en un temps record les quartiers pour recréer du lien social et souhaitons bien entendu qu'il perdure au-delà de cette crise", commente Olivier Rousseaux, initiateur du projet. Grâce au soutien quotidien de plus 50 membres bénévoles, cette plateforme a déjà pu rassembler plus de 5.000 volontaires prêts à faire des courses pour des personnes dans l'incapacité de se déplacer et plus de 100 opérateurs bénévoles ont été recrutés en ligne pour répondre tant en français qu'en néerlandais, aux appels de demandes d'aide ou simplement d'une écoute bienveillante, tout en restant à domicile.

La grande distribution (Delhaize, Carrefour, Mestdagh, Colruyt, BIO planet, Okay, SPAR, CORA, Delitraiteur, Match, Smatch, Färm, Intermarché, Medi-Market, Sequoia, Tom&Co) relaient aussi ce numéro d'appel (02 808 96 54) au sein de leurs points de vente afin d'informer les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour faire leurs courses.

