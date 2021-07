Les images diffusées ces dernières heures font froid dans le dos. Torrents de boues, montée des eaux, débordement de plusieurs cours d'eau naturels, destruction de logements... Mère Nature n'aura épargné personne. Afin d'apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe, la Croix-Rouge de Belgique et la Rode Kruis unissent leurs forces pour coordonner l'aide d'urgence et lancent un appel aux dons.

Sans répit depuis deux jours et deux nuits, plusieurs centaines de bénévoles, secouristes et ambulanciers continuent leurs interventions de secours de première urgence ainsi que les évacuations des personnes sinistrées. La Croix-Rouge de Belgique aussi se mobilise pour apporter son soutien aux victimes.

Présente dans chaque région touchée par les inondations, cette organisation a la possibilité d'agir rapidement pour fournir une aide d'urgence. Elle a déjà livré plus de 1500 lits de camps et brancards pour équiper les centres d'accueil et plus d'un millier de couvertures.

Vous voulez faire un don aux victimes des inondations? La Croix-Rouge de Belgique et la Rode Kruis lancent aujourd'hui un appel aux dons sur le numéro de compteBE70 0000 0000 2525 : les dons serviront à apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe. Un don unique de 1€ peut également être fait par SMS au 4330 avec la mention "Solidarity".

La Croix-Rouge multiplie les initiatives

À Liège

A Bierset, une grosse équipe de secours coordonne un poste médical installé sur le parking de l'aéroport.

sur le parking de l'aéroport. A Liège, une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge gère les dons en nature de vêtements qui arrivent de partout.

qui arrivent de partout. A Aywaille, le bâtiment de la Croix-Rouge s'est transformé en centre d'accueil pour sinistrés ,

, A Sprimont, les secouristes et bénévoles ont aidé à l' évacuation d'une vingtaine de résidents de maisons de repos ,

, La Croix-Rouge de Verviers dispose d'un accueil petit-déjeuner et peut fournir une aide alimentaire de base, des vêtements et des produits d'hygiène aux sinistrés qui sont les bienvenus en ses locaux rue Renkin.

Brabant Wallon

Les secouristes de Bruxelles prêtent main forte depuis jeudi en Brabant wallon et renforcent également le call center 1722.

Namur

800 kg de café et de lait ont été livrés à l'accueil de Rochefort,

L'aide se poursuit avec le CPAS d'Houyet qui va également recevoir du lait et du café en grande quantité lundi matin,

La Croix-Rouge de Beauraing a fourni des couvertures et draps de lit pour 30/40 personnes ainsi que de l'aide alimentaire.

La Croix-Rouge de Namur participe avec 3 volontaires à la récolte de dons de vêtements et chassures pour les sinistrés

Le psychosocial à l'oeuvre

Depuis ce vendredi, le call-center national 1771 a été ouvert pour toutes les personnes qui sont sans nouvelles de leurs proches.

