Si votre GSM est sur vous genoux ou sur le siège passager, vous risquez 174€ d'amende.

Utiliser une application GPS, changer de playlist? Dès ce 3 mars, il faudra obligatoirement que votre GSM soit placé dans un support adapté fixé au véhicule. À défaut, l'amende infligée pour GSM au volant passe de 116 à 174 €. Et les policiers peuvent désormais verbaliser dès qu'un appareil électronique est manipulé par un automobiliste. Et ce, même si l'appareil est posé sur les genoux, sur le tableau de bord ou sur le siège passager.

Exception pour le moins évidente à cette règle : on peut manipuler son téléphone si le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.

Jusqu'à présent, le Code de la route interdisait aux conducteurs d'utiliser un GSM en le tenant en main dans un véhicule (qui n'est pas à l'arrêt ou en stationnement). Et donc, quoi de neuf depuis ce 3 mars ? L'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) fait cette synthèse en forme de réponse :

Tous les appareils concernés : plus aucun appareil muni d'un écran ne pourra être manipulé par le conducteur en conduisant : smartphone, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, liseuses, consoles de jeux, etc.

plus aucun appareil muni d'un écran ne pourra être manipulé par le conducteur en conduisant : smartphone, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, liseuses, consoles de jeux, etc.

jusqu'ici, le téléphone portable devait être tenu en main pour que le conducteur soit verbalisé. À partir du 3 mars, un conducteur qui utilise son smartphone (ou un autre appareil électronique muni d'un écran) posé sur ses genoux, sur le siège passager, ou casé dans un espace disponible pourra également être verbalisé. Le simple fait de le tenir en main est également visé. Il sera toujours possible d'utiliser son smartphone comme GPS ou comme radio, mais à condition que celui-ci soit fixé à la voiture dans un support adapté. Montant de l'amende plus élevé : l'infraction passera du second au 3ème degré et l'amende de 116€ à 174€.

Et l'Agence pour la sécurité routière de rappeler "qu'à 120 km/h, un conducteur qui détourne son regard pendant 5 secondes pour lire un SMS ou un email parcourt 167 mètres à l'aveugle sans s'en rendre compte." En Wallonie, au moins 9 accidents avec tué ou blessé par semaine sont liés à l'utilisation du GSM au volant.

