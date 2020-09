La Semaine de la mobilité débute ce mercredi 16 septembre en Belgique. À cette occasion, le Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) lance la plateforme "Agir pour l'accessibilité". L'objectif ? Lutter contre les problèmes d'accessibilité qui entravent la mobilité et l'autonomie de certains. Grâce à cet outil, les citoyens pourront en effet signaler un problème d'accessibilité dans les transports, les bâtiments ouverts au public et sur les voiries.

Vous avez rencontré un problème d'accessibilité dans les bâtiments ouverts au public, les voiries ou les transports, à Bruxelles ou en Wallonie ? Alors signalez-le ! Mais encore faut-il savoir quelle démarche entreprendre pour se faire entendre.

Pour lutter contre les problèmes d'accessibilité qui entravent notamment l'autonomie des personnes âgées, ou des personnes à mobilité réduite, le collectif CAWaB a pris la décision de lancer une toute nouvelle plateforme : "Agir pour l'accessibilité".

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour signaler votre problème et surtout, pour l'adresser au destinataire adéquat. En plus d'informer les citoyens sur l'importance et les moyens existants pour signaler son problème d'accessibilité, ce nouvel outil permettra également de sensibiliser les opérateurs de transports, administrations, professionnels, responsables des infrastructures,...aux problèmes rencontrés et les besoins réels des citoyens.

4 objectifs Informer sur l'existence d'outils et procédures pour signaler des problèmes d'accessibilité dans les bâtiments ouverts au public, dans les transports et sur les voiries.

Permettre de transmettre un signalement via des formulaires de contact accessibles (par écrit ou en langue des signes) lorsque les canaux de contacts ne sont pas accessibles à tous.

Sensibiliser les autorités et responsables de ces secteurs via ces signalements. Trop souvent, ils ne sont pas au courant des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite car elles ne leurs sont pas signalées.

Garder une trace de ces signalements afin de recevoir davantage de retours des difficultés rencontrées sur le terrain, et de les utiliser anonymement pour continuer à défendre et faire évoluer l'accessibilité.

Plus d'infos sur agir.cawab.be.

