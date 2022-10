Il arrive qu'on découvre un secret après le décès d'un proche. Comment vivre avec l'idée que la personne qu'on croyait connaître avait une vie cachée sans pouvoir lui demander d'explications?

L'intrigue est classique au cinéma et à la télévision: un lourd secret éclate au grand jour lors d'un décès et les proches essaient d'en percer le mystère. Pour certains, la perte est encore plus douloureuse lorsqu'ils découvrent, à la disparition d'un proche, lors des formalités administratives par exemple, qu'il était accro aux jeux, entretenait une relation extraconjugale ou pratiquait le sadomasochisme...

Imaginez votre surprise le jour où vous apprenez que votre frère a succombé au SIDA contracté dans le cadre d'une relation homosexuelle alors que vous ignoriez tout de ses tendances sexuelles. Il est très difficile de gérer simultanément la perte d'une personne aimée et un secret lourd à porter. Cela ne fait en effet que compliquer le processus de deuil. Sans parler de la propension bien naturelle à tout remettre en question: l'amour qu'on éprouvait pour le défunt mais aussi tout ce qu'on a vécu avec lui, voire sa vie entière. La psychologue Josée Pollet s'est penchée sur la problématique du deuil au décès de son mari. "J'ai paniqué quand il est mort parce que j'avais oublié de lui demander où il avait rangé les ampoules de réserve. Cela peut sembler idiot mais j'étais bouleversée à l'idée de ne plus pouvoir lui demander quoi que ce soit. J'ai pris conscience de cet aspect important du deuil: l'impossibilité de poser une question et d'obtenir une réponse. Je me suis souvenue d'une patiente qui avait perdu son père dans un accident. Au lendemain de son décès, elle a découvert qu'il avait une seconde famille. Dès lors, sa mère ne supportait plus que ses enfants, de jeunes adultes à l'époque, disent quoi que ce soit de positif sur leur père."Josée Pollet s'est demandé quelles conséquences l'impossibilité de ne plus pouvoir poser des questions essentielles pouvait avoir. Comment les proches supportent-ils ce secret? Le partagent-ils? Si oui, avec qui? Ou en deviennent-ils, malgré eux, les dépositaires? "Dans l'exercice de ma profession j'ai déjà été confrontée au récit de l'amant et de la maîtresse, précise la thérapeute. Lors des funérailles de l'être cher par le partenaire officiel, le partenaire de coeur, resté dans l'ombre, n'a pas droit au chagrin. Etonnamment, en vingt-cinq ans de carrière, presque aucun de mes patients n'a évoqué un secret découvert après un décès. Je suppose que le sujet est toujours tabou, associé à un sentiment de honte et de culpabilité." Lors d'un décès, les parents proches sont privés du futur qu'ils auraient pu partager avec la personne disparue. Et si un lourd secret éclate en plein jour, le passé est lui aussi remis en question..."La découverte d'un secret à la disparition d'un proche est en fait une double mort: une mort physique, d'une part, et une mort symbolique, d'autre part, qui altère l'identité des proches", analyse Johan Maes, thérapeute du deuil. On se met à douter de la relation avec le défunt mais aussi de soi-même. On se sent dupé, humilié, naïf. Comment est-il possible de n'avoir rien remarqué? On doute de son intuition. Dans le cas d'un secret relatif à une tendance homosexuelle ou à des pratiques sadomasochistes, on se pose de nombreuses questions: pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? J'aurais pourtant fait preuve de compréhension. N'étais-je pas digne de sa confiance?". L'image de soi et la confiance dans les autres en souffrent. Lors du processus de deuil, on est en quête constante de la personne disparue. On a tendance à idéaliser son image et à lui attribuer une place, une signification dans notre vie. "Avant, on conseillait de prendre de la distance pour continuer à avancer, constate Johan Maes. On sait désormais que le maintien de la relation, du dialogue avec le défunt aide à atténuer la douleur et procure un certain réconfort. L'émergence inopinée d'un secret a pour effet de détériorer irrémédiablement cette relation. Au vu des révélations, la relation avec le défunt peut même paraître toxique, voire indésirable pour la suite." Le deuil devient d'autant plus difficile qu'on ne peut pas compter sur le soutien de l'entourage car ce genre de secret ne se partage pas facilement. Malgré le sentiment de colère éprouvé, on tient à préserver le souvenir du défunt, à lui être loyal. "On garde ce genre de secret pour soi ou alors on ne le confie qu'à quelques amis intimes, souligne Johan Maes. On ne dit pas tout aux enfants non plus, surtout s'il s'agit de secrets à caractère sexuel ou si les enfants sont encore petits. On veut préserver le souvenir qu'ils gardent de leur père ou de leur mère." "Il en résulte une certaine solitude lourde à supporter, comme en témoignent de nombreuses personnes, souligne Josée Pollet. Certains pans de vie sont carrément passés sous silence. Il n'y a pas de cadres photos sur le buffet du salon. Pas facile pour les proches de se rendre sur la tombe du défunt en toute sérénité dans ce cas." Comme le constate Josée Pollet, les proches construisent leur propre récit. Dans l'impossibilité d'interroger le défunt, ils cherchent une explication qui les aide à continuer à vivre. Ce processus prend du temps et diffère d'une personne à l'autre. "C'est pourquoi il est primordial pour les proches et les amis de rester à l'écoute. La meilleure façon de consoler est de prêter une oreille attentive à cette quête intérieure." "L'écoute est fondamentale dans le processus de deuil, embraye Johan Maes. Il faut toutefois éviter à tout prix les commentaires (bien intentionnés) du style "Tu devrais te réjouir d'en être débarrassé". La personne en deuil n'est pas prête à les entendre. Elle éprouve un sentiment ambigu. D'un côté, une propension à rejeter cette ancienne relation qui semble désormais toxique et de l'autre, la volonté de perpétuer son amour ou du moins, d'honorer la mémoire du défunt. Personne n'est ni entièrement bon, ni entièrement mauvais." Une fois que les proches l'ont compris - avec l'aide d'un professionnel dans la plupart des cas -, ils commencent à entrevoir la lumière au bout du tunnel. "L'émergence de ce genre de secret fait d'abord l'effet d'une bombe. Votre monde vole en éclats... Mais la perte n'est pas aussi définitive qu'elle le semble au premier abord", conclut Josée Pollet.