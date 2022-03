Augmentation du revenu minimum, réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité... De nouvelles mesures entrent en vigueur en Belgique ce 1er avril.

La TVA sur le gaz et l'électricité passe à 6%

La TVA sur le gaz et l'électricité passera à partir du 1er avril de 21% à 6%, conformément à l'accord du gouvernement fédéral visant à alléger la facture des ménages confrontés à une forte hausse des prix de l'énergie. La mesure sera en vigueur jusqu'au 30 septembre. Le fédéral a déjà promis une réévaluation et une éventuelle prolongation après cette date si les prix du marché restent élevés. Les fournisseurs doivent déjà réduire la TVA sur la facture d'acompte mensuelle.

Augmentation du revenu minimum

Le salaire minimum augmentera de 76,28 euros (hors indexation) à partir du 1er avril. Il s'agit de la première étape dans l'augmentation du salaire minimum en quatre phases négociée entre les partenaires sociaux du groupe des 10. Dans deux phases ultérieures (janvier 2024 et 2026), 35 euros bruts seront ajoutés à chaque fois.

Les stations-service devront afficher le coût moyen du carburant aux 100 km

Les propriétaires de stations-service devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres à partir du 1er avril prochain. Cette nouvelle obligation s'applique aux propriétaires de stations-service qui proposent au moins trois types de carburant suivants : essence 95, diesel, GPL, électricité, hydrogène et GNC. Cette mesure vise à mieux informer les consommateurs sur les prix des différents types de carburant.

Extension et renforcement du bonus à l'emploi

La limite supérieure d'éligibilité à ce bonus a été élargie. Désormais, les personnes qui gagnent jusqu'à 2.848 euros bruts par mois peuvent également en profiter, alors que la limite maximale était auparavant de 2.772 euros. Concrètement, cette extension signifie que les travailleurs dont le salaire brut est de 2.775 euros, qui jusqu'à récemment ne remplissaient pas les conditions requises, recevront une augmentation nette de 170 euros sur une base annuelle.

Le bonus est en outre renforcé, ce qui augmentera d'au moins 160 euros le revenu annuel des travailleurs à temps plein dont le salaire mensuel brut est compris entre 1.800 et 2.750 euros. Le pic atteint même 284 euros, pour une personne ayant un salaire mensuel brut de 1.850 euros.

© BELGA

La taxe sur l'embarquement entrera en vigueur le 1er avril

Cette taxe, qui concerne tous les aéroports du pays, sera de 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), de deux euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens. Elle vise à encourager les alternatives comme le train, par exemple, en lieu et place des vols "sauts de puce".

Nouvelle hausse de salaire de 2% pour les fonctionnaires

Les salaires du secteur public augmenteront de 2% en avril en raison du dépassement de l'indice pivot en février. Le mois suivant ce dépassement, les allocations et les pensions sont indexées de 2% afin de les adapter au coût de la vie. Les salaires des fonctionnaires suivent un mois plus tard.

TVA réduite pour les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les chauffe-eaux solaires

Le gouvernement fédéral a décidé de réduire la TVA à 6% pour l'achat et l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chaudières solaires à partir de ce 1er avril. Ce taux réduit existe déjà pour les maisons de plus de 10 ans. Du 1er avril au 31 décembre 2023, elle s'appliquera également aux logements de moins de 10 ans, y compris les logements nouvellement construits et les logements reconstruits après démolition.

Un fonds pour assainir les sols pollués par des fuites de citernes à mazout

Opérationnel à partir du 1er avril, le fonds Promaz permettra de soutenir financièrement les propriétaires de cuves à mazout défectueuses pour assainir le sol.

Un montant maximum de 250.000 euros sur le compte d'épargne BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis a décidé de plafonner à 250.000 euros le montant maximum autorisé du compte d'épargne réglementé à partir du 1er avril prochain, contre un montant illimité actuellement.

Voo augmente certains de ses tarifs

L'opérateur de télécoms wallon Voo augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de s'adapter à l'accélération de l'inflation. Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois.

La TVA sur le gaz et l'électricité passera à partir du 1er avril de 21% à 6%, conformément à l'accord du gouvernement fédéral visant à alléger la facture des ménages confrontés à une forte hausse des prix de l'énergie. La mesure sera en vigueur jusqu'au 30 septembre. Le fédéral a déjà promis une réévaluation et une éventuelle prolongation après cette date si les prix du marché restent élevés. Les fournisseurs doivent déjà réduire la TVA sur la facture d'acompte mensuelle. Le salaire minimum augmentera de 76,28 euros (hors indexation) à partir du 1er avril. Il s'agit de la première étape dans l'augmentation du salaire minimum en quatre phases négociée entre les partenaires sociaux du groupe des 10. Dans deux phases ultérieures (janvier 2024 et 2026), 35 euros bruts seront ajoutés à chaque fois. Les propriétaires de stations-service devront apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilomètres à partir du 1er avril prochain. Cette nouvelle obligation s'applique aux propriétaires de stations-service qui proposent au moins trois types de carburant suivants : essence 95, diesel, GPL, électricité, hydrogène et GNC. Cette mesure vise à mieux informer les consommateurs sur les prix des différents types de carburant. La limite supérieure d'éligibilité à ce bonus a été élargie. Désormais, les personnes qui gagnent jusqu'à 2.848 euros bruts par mois peuvent également en profiter, alors que la limite maximale était auparavant de 2.772 euros. Concrètement, cette extension signifie que les travailleurs dont le salaire brut est de 2.775 euros, qui jusqu'à récemment ne remplissaient pas les conditions requises, recevront une augmentation nette de 170 euros sur une base annuelle. Le bonus est en outre renforcé, ce qui augmentera d'au moins 160 euros le revenu annuel des travailleurs à temps plein dont le salaire mensuel brut est compris entre 1.800 et 2.750 euros. Le pic atteint même 284 euros, pour une personne ayant un salaire mensuel brut de 1.850 euros.Cette taxe, qui concerne tous les aéroports du pays, sera de 10 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau de l'aéroport belge le plus fréquenté du pays (Brussels Airport à Zaventem), de deux euros pour un passager dont la destination est plus éloignée mais est située dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni ou en Suisse, et de quatre euros pour un passager "long-courrier", dont la destination est à plus de 500 km et est située en dehors de ces différents pays européens. Elle vise à encourager les alternatives comme le train, par exemple, en lieu et place des vols "sauts de puce". Les salaires du secteur public augmenteront de 2% en avril en raison du dépassement de l'indice pivot en février. Le mois suivant ce dépassement, les allocations et les pensions sont indexées de 2% afin de les adapter au coût de la vie. Les salaires des fonctionnaires suivent un mois plus tard. Le gouvernement fédéral a décidé de réduire la TVA à 6% pour l'achat et l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de chaudières solaires à partir de ce 1er avril. Ce taux réduit existe déjà pour les maisons de plus de 10 ans. Du 1er avril au 31 décembre 2023, elle s'appliquera également aux logements de moins de 10 ans, y compris les logements nouvellement construits et les logements reconstruits après démolition. Opérationnel à partir du 1er avril, le fonds Promaz permettra de soutenir financièrement les propriétaires de cuves à mazout défectueuses pour assainir le sol. BNP Paribas Fortis a décidé de plafonner à 250.000 euros le montant maximum autorisé du compte d'épargne réglementé à partir du 1er avril prochain, contre un montant illimité actuellement. L'opérateur de télécoms wallon Voo augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de s'adapter à l'accélération de l'inflation. Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois.