Les conseils de Karen Vandenbroeck, coach en relations, pour vivre au mieux la cohabitation avec ses enfants pendant une période de travaux.

Il arrive de plus en plus souvent que des enfants adultes s'installent chez leurs (beaux-)parents le temps d'un chantier de rénovation. Faire des travaux chez soi et prendre en même temps une location coûte en effet souvent trop cher. Alors mieux vaut se concerter, car des travaux sont source de stress et durent souvent plus longtemps que prévu. Résultat, vous devez héberger un autre ménage sous votre toit pendant six mois... avec toutes les contraintes que cela suppose! Sachez donc poser des limites. Dites ce que vous êtes prêts à accepter. Quid des devoirs des petits-enfants? De l'heure et de la préparation des repas? Des lessives et de la vaisselle? Apporterez-vous une contribution financière? Il est primordial que le ménage accueilli sous votre toit dispose d'un espace privatif, auquel vous n'aurez pas accès, même si c'est chez vous. La majorité des disputes sont dues à un manque d'intimité. Ce sera également plus clair pour les petits- enfants car, chez leurs parents, les règles sont différentes que chez vous. Or, si tout le monde évolue dans un même espace, cette barrière physique tombe, ce qui peut être source de conflits. Quand vos enfants ont quitté le nid, vous avez réinventé votre vie et votre maison sans eux, et eux sans vous. Vous voulez les dépanner pendant leurs travaux, mais attention à ne pas inverser à nouveau les rôles: il ne faut pas que votre vie tourne à nouveau entièrement autour d'eux. Ne mettez surtout pas vos loisirs et vos occupations entre parenthèses pour vous occuper de leur ménage. Tout le monde a besoin de détente. Le soir, n'ayez pas peur d'envoyer vos petits-enfants au lit pour que votre conjoint et vous puissiez vous retrouver tous les deux. Même si vos (beaux-)enfants ne vivent pas sous votre toit pendant leurs travaux, la situation peut être une source de stress pour vous. Vous vous demandez s'ils vont s'en sortir financièrement et émotionnellement. C'est normal, car un parent ne cesse jamais de s'inquiéter et de vouloir le meilleur pour sa progéniture. Mais il faut laisser les enfants adultes prendre leurs propres responsabilités. Vous pouvez les conseiller, mais la décision finale leur appartient et vous devez la respecter. En ce qui concerne l'aide financière, prudence! Il peut, évidemment, se produire un imprévu, et que vous soyez appelé à injecter un peu d'argent. Mais comment réagir si, le mois suivant, une autre facture tombe, nettement plus élevée que prévu? Devrez-vous encore mettre la main au portefeuille? Vos enfants ne sont-ils pas responsables de leurs actes? Indiquez à l'avance le montant que vous êtes prêt à verser. Et gardez à l'esprit que vous pouvez avoir un pépin de santé et besoin de liquidités. N'hypothéquez pas votre avenir. D'autant que vous devez tenir compte de vos autres enfants, et ne pas les léser. Ils sont en droit de demander un équivalent de leur côté. Si vous prenez de bonnes dispositions, cette période peut se révéler très agréable. Et permettre à vos enfants (et petits-enfants) de les aider dans la concrétisation de leur projet.