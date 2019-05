Rouler avec un vélo électrique, est-ce si différent qu'avec une bicyclette classique ? Eh bien, oui ! La vitesse, le poids, l'accélérateur... tout cela demande un peu de dextérité de la part du cycliste.

Selon une enquête menée par le salon spécialisé Velofollies, il s'est vendu, en 2018, plus d'un demi-million de vélos neufs, dont près de la moitié en version électrique. Ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer sur la route au guidon d'un e-bike et que notre vitesse moyenne ne cesse d'augmenter.

