En cette période de crise, le vélo est plus que jamais devenu le meilleur moyen de se déplacer. Plusieurs initiatives sont mises en place à Bruxelles pour faciliter le déconfinement progressif. Bike for Brussels, une initiative de Bruxelles Mobilité, donne toute une série de conseils et d'informations sur son site pour aider les citoyens à se mettre au vélo.

Depuis le début du confinement, les déplacements à vélo sont en hausse et on note 42% de circulation en moins dans la capitale. Pour éviter un engorgement des transports en commun dès le déconfinement, Bruxelles Mobilité souhaite motiver les cyclistes au moyen de messages positifs tels que "Oublie le café, le vélo va te réveiller" ou encore "Quand les enfants pédalent, c'est bon pour leur moral".

Bike for Brussels, une initiative de Bruxelles Mobilité, donne toute une série de conseils et d'informations sur son site pour aider les citoyens à se mettre au vélo: où en acheter un, où le réparer, quels itinéraires choisir, etc.

40 kilomètres de nouvelles pistes cyclables

Le réseau cyclable de la région bruxelloise est actuellement renforcé. L'objectif ? Permettre à un plus grand nombre d'usagers de se déplacer à vélo plutôt qu'en transport public, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Chantier en cours pour la création de nouvelles pistes cyclables. © Bruxelles Mobilité

Voici les axes ou points sensibles concernés:

Chaussée de Vilvorde

Boulevard Lambermont

Boulevard Auguste Reyers

E40 Parkway

Rue de la Loi

Boulevard Louis Schmidt

Avenue de Tervueren

Avenue Delleur

Boulevard Général Jacques

Avenue Lloyd Georges

Avenue Emile De Mot

Avenue du Congo

Avenue Louise

Veeweyde

Boulevard Sylvain Dupuis

Avenue Groeninckx-De May

Boulevard Louis Mettewie

Avenue Charles Quint

Avenue Jacques Sermon

Avenue de Laeken

Boulevard de Smet de Naeyer

Carrefour Midi

Quel itinéraire choisir ?

Afin de faciliter les déplacements, Bike for Brussels propose aussi un "routeplanner" pour aider les cyclistes à choisir leur parcours idéal. Le principe est le même que Google Maps : vous sélectionnez votre adresse de départ, ainsi que votre destination. Le routeplanner vous indiquera alors la route à prendre, le nombre de kilomètres à parcourir et le temps que cela vous prendra pour arriver d'un point A à un point B.

Une solution pour les navetteurs

En plus de cela, une solution "Park + Bike" est proposée pour permettre aux navetteurs de garer leur voiture gratuitement (ou presque) dans un parking de dissuasion et continuer à vélo dans Bruxelles.

Parking Brussels Expo : gratuit (parking B et si nécessaire T - presque 1000 places) avec un voucher à télécharger sur ce site

Crainhem : parking accessible gratuitement et pour tous (sans conditions d'accès)

Ceria : gratuité pour les abonnés P+R et tarif préférentiel pour les visiteurs occasionnels (1€/jour)

D'autres parkings, libres d'accès et gratuits : Roodebeek, Herrmann-Debroux, Delta, Lennik-Erasme et Stalle

