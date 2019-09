L'idée ? Lutter contre le gaspillage et la production de déchets ménagers tout en apprenant à réparer soi-même ses objets avec l'aide d'un professionnel bénévole.

Votre machine à café ne semble plus fonctionner, vous avez des trous dans vos vêtements et votre smartphone n'arrête pas de s'éteindre ? Plutôt que de remplacer l'objet devenu inutile à vos yeux par un neuf, l'asbl Repair Together vous invite à participer à un Repair Café.

Le Repair Café est un événement qui a lieu une fois par mois dans de nombreuses communes. Il rassemble une poignée de bénévoles chargés d'aider les citoyens à réparer leurs objets cassés, abîmés ou tout simplement en panne. Le tout, à travers divers ateliers : on retrouve notamment des ateliers couture, électro, informatique ou vélo, pour les plus courants. Mais également des ateliers de réparation de bijoux, menuiserie ou remoulage, à certaines occasions.

Réparer autour d'un café

Le principe repose sur l'entraide : pas question de laisser le bénévole faire tout le boulot. Le but est bien sûr d'apprendre à réparer vous-mêmes vos objets avec l'aide et les outils fournis par les bénévoles. L'avantage est que c'est entièrement gratuit. Ou plutôt, cela fonctionne via la contribution volontaire des visiteurs : à vous d'estimer le prix de votre réparation en plaçant l'argent dans un pot commun qui servira à payer les outils, la salle ou l'assurance...

Le Repair Café, c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles rencontres. D'où l'importance du terme "café". Les visiteurs ont en effet l'opportunité de déguster une boisson en attendant leur tour pour la réparation, et de faire ainsi connaissance avec les autres habitants de la commune.

Bref, une transmission de savoir et un bon moment à partager ensemble. Sans oublier le petit côté écolo : d'après l'asbl, 215 tonnes de déchets ont pu être évitées en 2018 en Belgique grâce au Repair Café.

Comment ça marche ?

1ère étape : Vérifiez l'agenda sur le site www.repairtogether.be et trouvez-y le Repair Café le plus proche de chez vous, ou le plus tôt dans le calendrier. Petite précision : vous pouvez vous rendre dans n'importe quel Repair Café. Vous n'êtes donc pas obligé d'aller dans celui de votre commune.

2ème étape : Avant de vous rendre au Repair Café, renseignez-vous sur :

Les différents ateliers de réparations prévus, afin d'être certain qu'un bénévole sera en mesure de vous aider.

La garantie de votre appareil : beaucoup de garanties durent deux ans, mais si vous faites réparer votre objet par un autre organisme que celui prévu par le magasin, la garantie s'annule.

L'alimentation électrique de votre appareil : le problème vient peut-être de là.

L'entretien de votre appareil : veillez à bien vider les filtres, à détartrer les machines...

3ème étape : Le jour du Repair Café, n'oubliez pas d'emmener avec vous :

Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'objet : le manuel d'installation, les câbles, le chargeur...

Des accessoires qui permettront de vérifier si l'objet est bien réparé : des CDs, des cassettes vidéo, des DVDs, une ampoule...

Des éventuelles pièces de rechange : le Repair Café n'a pas de stock de prévu.

Plus d'infos sur https://www.repairtogether.be/