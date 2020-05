Le gouvernement wallon a décidé de rouvrir sous conditions toutes les stations de contrôle technique à l'ensemble des prestations d'inspection et pour tous les véhicules.

Toutefois, les contrôles techniques s'effectueront uniquement sur rendez-vous, une seule personne étant autorisée par véhicule et le port du masque étant obligatoire pour tous les clients. Ces derniers devront par ailleurs respecter strictement les instructions communiquées en station, le balisage au sol et les distances de sécurité d'un minimum de 1,5 mètre avec le personnel et les autres clients. Quant aux paiements, ils s'effectueront uniquement par voie électronique. Afin de réguler l'affluence, la période de validité des certificats arrivant à échéance entre le 4 et le 31 mai 2020 est prolongée d'un mois, précise le gouvernement régional. Cette mesure s'ajoute à celle déjà annoncée de prolonger d'une durée de 6 mois les certificats arrivés à échéance entre le 1er mars et le 3 mai 2020. Une mesure prise également à Bruxelles ces derniers mois. Les propriétaires des véhicules concernés recevront une nouvelle invitation à l'inspection du véhicule pour répartir de manière adéquate les présentations des 200.000 inspections de véhicules différées.