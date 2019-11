Le métier de caissière est en passe de rejoindre la liste des métiers disparus. Le lien social en prend un coup. La résistance s'organise.

Vous n'aurez plus jamais besoin de faire la queue car vous pourrez acheter vos produits, comme par magie, avec la technologie de shopping la plus avancée du monde ", se réjouissait Amazon, début 2018, lors de l'ouverture de son premier supermarché sans caisses. C'était plutôt une bonne nouvelle, non ? Qui n'a pas pesté sur les files interminables aux caisses ? Et que dire de ceux qui jettent un regard réprobateur sur ce petit couple âgé qui fait ses courses le samedi matin, qui papote aux caisses aux heures de pointe, alors qu'il a du temps tout le reste de la semaine...

...