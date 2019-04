Il raconte sa passion du vin sur scène, sur papier, lors d'événements variés... Coup de projecteur sur le sommelier hédoniste Eric Boschman.

En tournée en Belgique, en France et même au Canada avec son premier seul en scène "Ni Dieux ni maîtres mais du rouge" (déjà joué plus de 350 fois !), et aussi sur les planches avec "L'âge de bière", le sommelier médiatique, qui a travaillé autrefois pour de grands restaurants comme Romeyer et Bruneau, nous reçoit en matinée dans sa maison uccloise. Le sympathique quinquagénaire touche-à-tout se dévoile en sirotant une menthe à l'eau au royaume des bouteilles de toutes sortes qui trônent dans les armoires, sur les tables, au sol, sur l'appui de fenêtre, sur la terrasse...

