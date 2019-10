Pas toujours facile de reprendre le cours de sa vie après un cancer, un accident ou un attentat. S'en remettre peut être compliqué par une série de troubles psychologiques, qualifiés de syndrome du survivant.

C'est l'histoire d'une rémission qui ne se passe pas comme espéré. "Il y a quelques années, on a diagnostiqué un cancer du poumon à papa, raconte Camille. L'annonce l'a terrorisé, mais le cancer a heureusement été diagnostiqué relativement tôt. Papa a subi l'ablation d'un lobe pulmonaire, accompagnée d'un traitement lourd qui lui a permis d'entrer en rémission. Ce n'était pourtant pas la fin du problème: une fois son cancer guéri, rien n'était plus comme avant. Papa est devenu comme " éteint ", taiseux et déprimé, sans goût à rien. Il a même repris la cigarette. Ce qui dans son état, m'est apparu comme une sorte de suicide. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, il souffre d'une récidive... "

