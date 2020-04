Les conditions de circulation évoluent, les règles aussi. Et si vous deviez repasser votre permis théorique ? Auriez-vous le précieux sésame en poche du premier coup ?

Le code de la route est loin d'être figé. Et, au fur et à mesure que les années passent, de nouvelles réglementations se superposent. Le taux de réussite chez les futurs conducteurs qui passent leur permis théorique est de 40 %. Feriez-vous mieux ?Dans le test qui suit, nous avons accordé une grande importance à la montée en puissance des vélos, trottinettes et autres engins électriques... Nous avons également mis l'accent sur deux autres points importants: les nouveaux panneaux et les erreurs récurrentes. Vous trouverez les réponses à notre test page 61, pour ne plus emprunter les routes du pays avec des points d'interrogation plein la tête. VIAS, l'Institut belge pour la sécurité routière, nous a inspirés plusieurs questions et réponses.