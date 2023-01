L'association de protection de la nature Natagora invite petits et grands à participer au grand recensement des oiseaux de jardin le week-end des 4 et 5 février. Les données récoltées seront intégrées à une analyse de 20 ans de suivi des populations d'oiseaux en hiver, annonce Natagora dans un communiqué.

Chaque année, l'opération a lieu à la même période. Le public est invité à observer mésanges, moineaux, pies, perruches, rouge-gorges, geais des chênes ou tout autre visiteur ailé de passage dans le jardin. "C'est à ce moment-là que les oiseaux sont les plus facilement observables", explique Anne Weiserbs, responsable de projet chez Natagora. "Poussés par le froid et la faim, ils s'aventurent plus près des maisons et se tolèrent plus largement entre eux, ce qui permet de les voir en plus grands nombres".

Lancé il y a 20 ans, le "grand recensement" des oiseaux de jardin attire de plus en plus d'amateurs. En 2004, l'association collectait les données issues de 2.000 jardins pour atteindre un pic de 14.000 jardins recensés en 2021.

Améliorer le bien-être des oiseaux

"Dès le départ, l'objectif était double: d'un côté, donner l'envie aux gens de s'intéresser aux oiseaux de leur jardin pour en améliorer l'aménagement en faveur de la nature, et de l'autre, collecter des informations sur l'abondance des oiseaux communs dans les jardins en hiver", ajoute Anne Weiserbs. "Les ornithologues volontaires et professionnels de l'association recensent les oiseaux à l'année dans le cadre de nombreux projets. Mais ils n'ont jamais accès aux jardins des particuliers".

Cette année, à l'occasion des 20 ans de l'opération, une analyse approfondie sera menée sur l'ensemble des données collectées pendant toute la période grâce à la participation citoyenne. "Les compteurs seront parmi les premiers à recevoir les résultats", conclut Anne Weiserbs.

Comment participer

Pour participer au recensement, il suffit d'encoder ses observations sur le site de Natagora. "En moins d'une heure, la plupart des hôtes ailés auront eu l'occasion de se montrer. Pour ne pas compter deux fois le même individu, l'idée est de noter le nombre maximum d'oiseaux de chaque espèce observés en même temps", poursuit Anne Weiserbs.

OBSERVEZ les oiseaux de votre jardin durant le weekend de l'opération. APPRENEZ à les reconnaître en vous aidant des différents outils de Natagora. Pour chaque espèce NOTEZ le nombre maximum d'individus que vous observez en même temps. CLIQUEZ sur le bouton "encodez ici vos observations" et complétez le petit formulaire.

Intéressé? Sortez vos jumelles et devinez qui vient manger au jardin!

