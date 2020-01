Quelques bonnes résolutions pour être heureux en 2020

Plus que des résolutions, il s'agit d'astuces et petites choses à faire pour garantir le bien-être à la maison, et au travail aussi !

8 réflexes à adopter chez soi Réduire le temps passé devant les écrans : au réveil, on ne consulte pas son smartphone pendant au moins 30 minutes, le temps de profiter d'un petit-déjeuner en famille.

Prendre du temps pour soi-même : accordez-vous une petite pause. Par exemple, relaxez-vous dans un bain bien chaud, sortez vous promener, allez au cinéma...

Reprendre le goût de la poésie : n'hésitez pas à acheter un recueil de poèmes. Ou pourquoi ne pas en écrire vous-même ?

Passer du temps en famille : on vous le disait précédemment, les jeux de société ont à nouveau la cote. Profitez d'une après-midi détente avec vos (petits-) enfants, et ressortez du placard vos anciens jeux.

Prendre un bol d'air frais : marchez au moins 20 minutes tous les jours, admirez le paysage.

Pas de "mais", il faut oser : ne vous mettez pas des barrières inutilement. Faites ce que vous avez envie de faire.

Se faire plaisir : mettez tous les jours une petite pièce de côté. À la fin de l'année, ressortez votre tirelire et offrez-vous quelque chose avec toute cette monnaie.

Dire "je t'aime" : On l'oublie trop souvent, mais n'hésitez pas à rappeler à votre entourage que vous les aimez. Une façon d'injecter du bonheur un peu partout. 5 réflexes à adopter au bureau Mes collègues sont mes amis : entretenez de bonnes relations avec vos collègues, sortez boire un verre, mangez avec eux à midi.

Ne pas manger devant son ordinateur : c'est important de prendre de véritables pauses. À midi, sortez acheter un petit lunch dans le quartier, ou rendez-vous à la cafétéria pour manger avec vos collègues. Bref, quittez votre bureau l'espace d'au moins 30 minutes.

Ce qui se passe au bureau reste au bureau : une fois la journée finie, évitez de consulter vos emails, ou de parler de votre travail. Consacrez-vous pleinement et sereinement à votre vie personnelle.

S'accorder quelques pauses : sans en abuser, n'hésitez pas à prendre quelques pauses durant la journée. Levez-vous cinq minutes pour aller prendre un café, ou simplement faire un petit tour dehors.

Adopter la positive attitude : gardez le sourire en toute circonstance. Non seulement, c'est bon pour le moral, mais en plus votre motivation ne pourra que croître.