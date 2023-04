Chaque année, ces petits mustélidés font des dégâts aux véhicules en rongeant par exemple les durites, les câbles ou l'isolation du capot. Dans certains cas, ces dégâts risquent de provoquer des ruptures de câbles ou des courts-circuits pouvant empêcher la voiture de démarrer ... et nécessitant l'intervention d'un assisteur !

Il semble que les fouines et les martres soient attirées par l'huile de poisson ou la farine de poisson contenue dans les câbles et par le matériel isolant, causant ainsi chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros de frais de réparation au parc automobile... et donc aussi à certains automobilistes malchanceux.

La plupart du temps, ce type de dégâts survient au printemps. Pendant la saison des amours, les mâles sont plus actifs à défendre ou à marquer leur territoire et à réagir aux odeurs de concurrents potentiels. Ils rôdent et fouinent (!) alors plus facilement à la recherche d'objets ou d'aliments à se mettre sous la dent.

Comment protéger sa voiture ?

Différents "trucs et astuces" ont déjà été expérimentés, mais n'offrent pas toujours une garantie absolue face à ces petits animaux intelligents...

Le moyen le plus efficace (et le plus logique) pour protéger votre véhicule est de le garer dans un lieu ou un garage bien fermé . Vous devrez boucher ou grillager tous les trous de plus de 6 cm de diamètre.

Si votre véhicule a été victime de ces petits mustélidés, et pour éviter de recevoir de nouvelles visites, nettoyez bien le compartiment où vous avez trouvé des traces de leur passage. Leur odeur risquerait d'attirer de nouveaux visiteurs indésirables.Ne laissez pas non plus traîner des aliments (comme des aliments pour animaux domestiques) à proximité de votre voiture.

Source: Europ-assistance

