Confier son (petit) électro usagé au facteur? C'est désormais possible grâce à Recupel et bpost, qui ont lancé un nouveau service: Recupel Retour.

GSM, chargeurs, câbles, casques, montres connectées... Vos petits électro usagé dans de nombreux tiroirs ou au fond de vos armoires. Quand - pire encore -, ils ne sont pas tout simplement jetés à la poubelle. N'est-il pas regrettable de voir tant de précieuses matières premières disparaître ainsi dans des incinérateurs ?

Cette semaine, un projet pilote a été lancé à Anderlecht, Ixelles, Rixensart, Geel, Mol et Louvain. Le principe est simple: chaque fois que vous effectuez un achat en ligne, vous pouvez remettre un paquet contenant votre petit électro usagé au facteur qui vient vous livrer votre colis. Bpost acheminera ensuite ces appareils chez Recupel où ils seront soigneusement triés et préparés en vue de leur réemploi ou recyclage. Recupel apporte ainsi une solution au nombre croissant d'achats en ligne livrés à domicile.

"En Belgique, près de 55 % des appareils électroniques usagés sont recyclés. Ce projet innovant facilite la tâche du client puisqu'il permet de mieux trier les déchets électroniques et donc de mieux recycler", se réjouit la ministre Petra De Sutter.

Comment ça marche?

Il suffit de placer les appareils dont vous voulez vous débarrasser dans une boîte en carton ou un sac d'expédition, sur lequel vous apposez une étiquette d'expédition fournie par votre commune. (Des étiquettes supplémentaires peuvent être téléchargées sur recupel.be/retour).

Lors de votre prochain achat en ligne, la confirmation de livraison de bpost vous permettra de savoir quand le facteur va se présenter à votre porte. Vous aurez ainsi le loisir de préparer tranquillement le colis d'électro usagé que vous comptez lui remettre.

Quelques consignes à respecter

Fermez soigneusement le carton dans lequel vous remettez votre électro à votre facteur. Celui-ci ne peut pas dépasser 50x30x30 cm, ni peser plus de 30 kg. Mais cela suffit largement pour de nombreux petits appareils électr(on)iques. Quelques exemples : mixeurs, sèche-cheveux, rasoirs, ordinateurs portables, smartphones, casques, lampes de poche, foreuses, écouteurs, chargeurs, ...

Que ne reprend pas le facteur ? Les grands appareils comme les frigos, fours micro-ondes ou sèche-linge. Ceux-ci peuvent être déposés dans les Recycparcs s'ils sont hors d'usage ou dans un magasin de seconde main s'ils fonctionnent encore.

Retirez les éventuelles piles ou batteries de l'appareil. Vous pourrez les déposer quant à eux dans un point de collecte Bebat.

GSM, chargeurs, câbles, casques, montres connectées... Vos petits électro usagé dans de nombreux tiroirs ou au fond de vos armoires. Quand - pire encore -, ils ne sont pas tout simplement jetés à la poubelle. N'est-il pas regrettable de voir tant de précieuses matières premières disparaître ainsi dans des incinérateurs ?Cette semaine, un projet pilote a été lancé à Anderlecht, Ixelles, Rixensart, Geel, Mol et Louvain. Le principe est simple: chaque fois que vous effectuez un achat en ligne, vous pouvez remettre un paquet contenant votre petit électro usagé au facteur qui vient vous livrer votre colis. Bpost acheminera ensuite ces appareils chez Recupel où ils seront soigneusement triés et préparés en vue de leur réemploi ou recyclage. Recupel apporte ainsi une solution au nombre croissant d'achats en ligne livrés à domicile."En Belgique, près de 55 % des appareils électroniques usagés sont recyclés. Ce projet innovant facilite la tâche du client puisqu'il permet de mieux trier les déchets électroniques et donc de mieux recycler", se réjouit la ministre Petra De Sutter.Il suffit de placer les appareils dont vous voulez vous débarrasser dans une boîte en carton ou un sac d'expédition, sur lequel vous apposez une étiquette d'expédition fournie par votre commune. (Des étiquettes supplémentaires peuvent être téléchargées sur recupel.be/retour).Lors de votre prochain achat en ligne, la confirmation de livraison de bpost vous permettra de savoir quand le facteur va se présenter à votre porte. Vous aurez ainsi le loisir de préparer tranquillement le colis d'électro usagé que vous comptez lui remettre.