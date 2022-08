Après une longue période de sécheresse, la pluie est enfin de retour. Une météo néanmoins propice au "verglas d'été". Mais quel est donc ce phénomène météorologique?

Du verglas, en été? Phénomène étrange, mais tout à fait possible. Mais contrairement au verglas classique, qui est un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant d'une pluie qui se congèle, le "verglas d'été" survient après une période de canicule. Explications.

D'où vient le verglas d'été?

Il s'agit de l'accumulation de particules provenant de nos véhicules sur la route. Poussière, huile de moteur, carburant, gomme de pneu... En l'absence de pluie, pourtant nécessaire pour "laver" la chaussée, tous ces éléments stagnent et créent une sorte de pellicule grasse sur la voirie.

Dès les premières averses légères, cette pellicule repousse l'eau, qui reste donc en surface et prend plus de temps à être évacuée. Résultat: l'eau transforme la route en patinoire et le risque de dérapages devient très élevé.

Conseils

Pour limiter le danger, les experts conseillent d'adapter sa vitesse, en particulier aux abords des zones boisées, à proximité des zones d'arrêt et de freinage - tels que les stop, les feux rouges ou les intersections -, plus propices à l'accumulation de ces fameuses particules.

Du verglas, en été? Phénomène étrange, mais tout à fait possible. Mais contrairement au verglas classique, qui est un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant d'une pluie qui se congèle, le "verglas d'été" survient après une période de canicule. Explications.Il s'agit de l'accumulation de particules provenant de nos véhicules sur la route. Poussière, huile de moteur, carburant, gomme de pneu... En l'absence de pluie, pourtant nécessaire pour "laver" la chaussée, tous ces éléments stagnent et créent une sorte de pellicule grasse sur la voirie. Dès les premières averses légères, cette pellicule repousse l'eau, qui reste donc en surface et prend plus de temps à être évacuée. Résultat: l'eau transforme la route en patinoire et le risque de dérapages devient très élevé.Pour limiter le danger, les experts conseillent d'adapter sa vitesse, en particulier aux abords des zones boisées, à proximité des zones d'arrêt et de freinage - tels que les stop, les feux rouges ou les intersections -, plus propices à l'accumulation de ces fameuses particules.