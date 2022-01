Par rapport à février 2020, juste avant le covid, on compte 14,3 % de postes vacants en plus. Surtout la demande de professionnels dans le secteur médical connaît une croissance explosive. Ceci ressort d'une analyse de l'évolution du nombre de postes vacants par Indeed.

Le marché du travail belge poursuit - bien qu'à petits pas - la tendance positive de 2021 au cours des premières semaines de cette année. Aujourd'hui, le site d'emploi Indeed constate une croissance de 14,3 % des offres d'emploi par rapport à début février 2020, juste avant le début de la pandémie.

Au début de l'année 2021, il y a un an, il y avait 32% de postes vacants en moins qu'en février 2020. En un an, le marché du travail belge a donc rattrapé 46% !

Ces derniers mois, le marché du travail belge est resté à la traîne par rapport aux pays voisins si l'on compare le nombre d'offres d'emploi aux niveaux antérieurs à la pandémie. Mais entre-temps, le marché du travail belge se porte un peu mieux. D'après les chiffres de la fin novembre, le nombre de postes vacants augmente plus rapidement qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cependant, il y a toujours un retard à combler.

Zoom sur les secteurs

Par rapport à la situation juste avant le covid, il y a 150% de postes vacants en plus dans le secteur des sciences sociales. La dentisterie, la technologie médicale et la médecine vétérinaire connaissent également une forte croissance. Au cours des 12 derniers mois, le secteur de la garde d'enfants a connu la plus forte croissance : +165% d'offres d'emploi.

Frappant : c'est précisément dans les secteurs techniques que le nombre de postes vacants augmente le moins. Dans les domaines de la technique d'installation, de la construction et du génie civil, le taux de croissance des 12 derniers mois est nettement inférieur à 20 %. Par rapport au début du mois de février 2020, il y a même nettement moins de postes vacants.

Le marché du travail belge poursuit - bien qu'à petits pas - la tendance positive de 2021 au cours des premières semaines de cette année. Aujourd'hui, le site d'emploi Indeed constate une croissance de 14,3 % des offres d'emploi par rapport à début février 2020, juste avant le début de la pandémie.Au début de l'année 2021, il y a un an, il y avait 32% de postes vacants en moins qu'en février 2020. En un an, le marché du travail belge a donc rattrapé 46% !Ces derniers mois, le marché du travail belge est resté à la traîne par rapport aux pays voisins si l'on compare le nombre d'offres d'emploi aux niveaux antérieurs à la pandémie. Mais entre-temps, le marché du travail belge se porte un peu mieux. D'après les chiffres de la fin novembre, le nombre de postes vacants augmente plus rapidement qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Cependant, il y a toujours un retard à combler.Par rapport à la situation juste avant le covid, il y a 150% de postes vacants en plus dans le secteur des sciences sociales. La dentisterie, la technologie médicale et la médecine vétérinaire connaissent également une forte croissance. Au cours des 12 derniers mois, le secteur de la garde d'enfants a connu la plus forte croissance : +165% d'offres d'emploi. Frappant : c'est précisément dans les secteurs techniques que le nombre de postes vacants augmente le moins. Dans les domaines de la technique d'installation, de la construction et du génie civil, le taux de croissance des 12 derniers mois est nettement inférieur à 20 %. Par rapport au début du mois de février 2020, il y a même nettement moins de postes vacants.