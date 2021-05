La crise sanitaire et les périodes de confinement ont renforcé l'engouement et ravivé la passion des Belges pour les animaux de compagnie. Cette présence les a en effet aidés à combler leur solitude pendant le confinement, selon une enquête de Dedicated menée pour Tom&Co auprès d'un millier de Belges.

Aujourd'hui, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille. Selon une enquête récente, un Belge sur deux (49%) possède un ou plusieurs animaux de compagnie. v

58% des propriétaires d'animaux vivent en Flandre, 32% en Wallonie et 10% à Bruxelles. Quel que soit le type d'animal, 70% des personnes interrogées vivent dans un village, à la campagne ou en périphérie urbaine contre 30% seulement en ville ou centre-ville. L'étude montre aussi que 65% des propriétaires d'animaux disposent d'un jardin et que seulement 5% d'entre eux ne possèdent pas du tout d'espace extérieur privé.

Quel compagnon de vie? Parmi les animaux de compagnie les plus représentés au sein des foyers, on retrouve bien sûr : les chiens (54%);

les chats (53%);

les poissons (10%);

les animaux de basse-cour (8%);

les lapins (7%);

les oiseaux de volière (5%);

et les rongeurs (2%).

Un besoin exacerbé par la crise

La crise sanitaire a joué un rôle majeur dans l'adoption ou l'achat d'un animal de compagnie puisque 19% des personnes interrogées ont accueilli un animal supplémentaire au cours des 12 derniers mois et 4% d'entre elles qui n'en possédaient pas encore ont fait l'acquisition d'un petit compagnon de vie. Soit un total de 23% de Belges à avoir accueilli un animal de compagnie dans leur foyer.

Une adoption qui se ferait en toute connaissance de cause. Parmi les nouveaux adoptants, presque tous (98%) affirment être sensibles à la cause animale et près de 6 répondants sur 10 (58%) disent même être engagés pour la cause animale. 71% des répondants estiment contribuer au bien-être de leur animal de compagnie.

"On constate en effet que nos clients ont une attitude responsable et posent beaucoup de questions à nos experts en magasin pour assurer le bien-être de leurs animaux de compagnie", relève Maud Leschevin, Chief Customer Officer de Tom&Co.

Lire aussi > Les animaux sont des compagnons inestimables pour lutter contre la solitude

Les animaux rendent plus heureux

Lorsqu'on leur demande les principales motivations pour avoir adopté ou acheté un animal de compagnie au cours de ces 12 derniers mois, voici ce que les Belges répondent :

55% des personnes interrogées répondent que c'est parce que cela les rend heureux;

48% pour la joie que cela apporte dans leur foyer;

un Belge sur deux estime également que c'est pour combler la solitude (52%) pendant le confinement;

pour une personne sur trois, c'est pour occuper les enfants qui s'ennuient (31%);

ou tout simplement parce que cela les aide à déstresser (29%) en cette période compliquée.

Et à l'inverse, il y a ceux qui ne souhaitent pas avoir d'animaux de compagnie. Parmi les contraintes les plus souvent évoquées, on trouve

le fait de ne pas pouvoir emmener son animal partout (38%);

ne pas pouvoir le laisser seul (28%);

ne pas pouvoir partir en vacances (27%);

les crasses (38%);

et les dégâts (30%).

Aujourd'hui, les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille. Selon une enquête récente, un Belge sur deux (49%) possède un ou plusieurs animaux de compagnie. v58% des propriétaires d'animaux vivent en Flandre, 32% en Wallonie et 10% à Bruxelles. Quel que soit le type d'animal, 70% des personnes interrogées vivent dans un village, à la campagne ou en périphérie urbaine contre 30% seulement en ville ou centre-ville. L'étude montre aussi que 65% des propriétaires d'animaux disposent d'un jardin et que seulement 5% d'entre eux ne possèdent pas du tout d'espace extérieur privé.La crise sanitaire a joué un rôle majeur dans l'adoption ou l'achat d'un animal de compagnie puisque 19% des personnes interrogées ont accueilli un animal supplémentaire au cours des 12 derniers mois et 4% d'entre elles qui n'en possédaient pas encore ont fait l'acquisition d'un petit compagnon de vie. Soit un total de 23% de Belges à avoir accueilli un animal de compagnie dans leur foyer.Une adoption qui se ferait en toute connaissance de cause. Parmi les nouveaux adoptants, presque tous (98%) affirment être sensibles à la cause animale et près de 6 répondants sur 10 (58%) disent même être engagés pour la cause animale. 71% des répondants estiment contribuer au bien-être de leur animal de compagnie."On constate en effet que nos clients ont une attitude responsable et posent beaucoup de questions à nos experts en magasin pour assurer le bien-être de leurs animaux de compagnie", relève Maud Leschevin, Chief Customer Officer de Tom&Co.Lorsqu'on leur demande les principales motivations pour avoir adopté ou acheté un animal de compagnie au cours de ces 12 derniers mois, voici ce que les Belges répondent :Et à l'inverse, il y a ceux qui ne souhaitent pas avoir d'animaux de compagnie. Parmi les contraintes les plus souvent évoquées, on trouve