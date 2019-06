Prendre soin de ses parents, une relation à réinventer

De plus en plus de quinquas et de sexas ont la chance d'avoir encore un ou deux parents en vie, qu'ils aident à rester chez eux le plus longtemps possible. Mais passer du rôle d'enfant à celui d'adulte qui aide exige de réinventer la relation.

© Getty Images/iStockphoto