Mon nouveau partenaire, qu'il me faut présenter à mes enfants, mes parents âgés, et le reste de ma famille. Help! Vite le mode d'emploi des présentations pour que tout le monde soit à l'aise!

Vos enfants ont leur propre vie. Nul doute qu'ils se montreront compréhensifs au moment où vous leur présenterez le nouvel amour de votre vie. Et vos parents, ils seront sûrement ravis de vous voir à nouveau heureux après le divorce ou le deuil que vous avez traversé. Sauf que les choses sont rarement aussi simples... L'arrivée de celui ou celle qui partage votre vie peut perturber les membres de la famille. Pour vos enfants, quel que soit leur âge, c'est souvent le signe qui acte la séparation de leurs parents. Quant à votre mère et votre père qui prennent de l'âge, ils étaient sans doute très attachés à votre précédent conjoint.

"Il n'existe pas de recette pour garantir le succès de cette première rencontre ou nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, analyse Cindy Schepers, thérapeute de couple spécialisée dans les familles recomposées. Les relations humaines sont complexes et les situations très différentes d'une famille à l'autre. Tout dépend de l'attitude que vous et votre nouveau partenaire adopterez." Si rien n'est garanti, il est important que vous preniez tous deux, en tant que nouveau couple, les choses au sérieux, avant de faire les présentations en famille. Si vous n'êtes pas sûr(e) que la relation sera durable, les choses risque d'être délicates. Votre famille va consacrer de l'énergie à faire la connaissance d'un(e) inconnu(e), alors autant ne pas leur présenter une nouvelle tête chaque année! "Lorsqu'on se met en couple pour la deuxième ou la troisième fois, il faut garder à l'esprit que c'est très différent de la première, souligne Cindy Schepers. Car chacun a déjà une vie derrière lui, et bien souvent une famille. Pour le bien de tous, mieux vaut respecter ce qui existe déjà. D'autant que le repas de Noël est un moment important, avec des coutumes bien ancrées. Si vous en faites le moment d'une première rencontre, il faut respecter les codes familiaux!" "Le repas de Noël n'est pas le moment idéal pour présenter un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne aux membres de la famille, constate la thérapeute familiale. Une rencontre informelle préalable, en petit comité, avec vos enfants, puis avec vos parents est une bien meilleure idée. Si ce n'est pas possible, préparez votre nouveau conjoint aux sensibilités et aux goûts des uns et des autres. Et vice versa. Il est important que vos enfants et vos parents sachent que vous viendrez accompagné(e) au repas de Noël. Dites à votre famille quels sont les centres d'intérêt de votre nouvel(le) ami(e), cela facilitera la conversation. C'est aussi une manière d'alléger une éventuelle tension.Dans les familles recomposées, on a tendance à mélanger tout le monde et à voir comment ça se passe. Or, il est rare que cette première rencontre aille de soi. Car au sein d'une même famille, chacun a des attentes et des centres d'intérêt différents. Plus on parvient à déminer le terrain à l'avance, plus la rencontre se déroulera dans une atmosphère sereine." On pense souvent que des enfants adolescents ou adultes acceptent mieux que de jeunes enfants de voir leurs parents se remettre en couple. "Ce serait plutôt le contraire, rectifie Cindy Schepers. Jusqu'à l'âge de douze ans, les enfants acceptent mieux les choses. Ils veulent surtout pouvoir jouer et s'attachent facilement. Alors qu'un adolescent, lui, souhaite gagner en autonomie et vivre sa vie. Il faut que votre nouveau conjoint et vous en preniez conscience. Ne partez pas du principe que vous allez former sans problème une famille recomposée, heureuse de passer les fêtes ensemble. Les adolescents n'ont pas ce type d'attente. Chez les enfants adultes, les réactions dépendent de la relation que vous avez avec eux. Ils seront peut-être ravis de voir leur mère ou leur père heureux. Mais ils peuvent aussi se montrer méfiants: cette personne ne risque-t-elle pas de nous prendre notre héritage? Ce sont des questions que les jeunes enfants ne se posent pas encore." Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit aussi euphorique que vous. Dans votre enthousiasme de nouveau couple, vous avez sans doute envie d'un nouveau départ et de tout réorganiser, mais il n'en va pas forcément de même pour tous les membres de votre famille. Ils sont peut-être divisés sur la question: votre père ne cache pas son enthousiasme, mais votre fille fait la tête... Le nouveau conjoint doit savoir que parmi les réactions des proches, nombreuses sont celles qui n'ont rien à voir avec lui (ou elle) personnellement. Mais plutôt avec la position qu'il (ou elle) occupe. Faut-il, par respect pour votre nouveau conjoint, éviter toute référence à votre ex ou à votre conjoint décédé? "Abordez la question, car les non-dits se voient comme un bouton sur le nez ", met en garde Cindy Schepers. Si vous adoptez une attitude de respect envers le passé, vous pouvez parler sans crainte de votre ex ou de votre conjoint décédé. Pour vos enfants, quel que soit leur âge, il est important que leur père ou leur mère ne soit pas passé sous silence ou remplacé.Quant à savoir si vous devez informer votre ex de votre nouvelle vie de couple, cela dépend de la situation. Si vos enfants sont déjà adultes, vous leur en parlerez et n'avez donc pas besoin avant de le dire à votre ex. D'un autre côté, lui en parler avant peut témoigner d'une forme de respect. Dans les familles, il arrive souvent que chacun ait une place attribuée, surtout à Noël. De là à asseoir votre nouveau conjoint à la place exacte de votre ex... C'est le genre de détail qui peut gêner. D'où l'importance de demander: Comment voulez-vous qu'on s'asseye? Que proposez-vous?"Je conseille de ne pas se montrer trop démonstratif, ajoute Cindy Schepers. Bien sûr, en tant que nouveau couple vous avez envie de montrer que vous êtes amoureux et que tout va pour le mieux. Le nouveau conjoint peut ressentir le besoin de marquer son territoire, de prendre sa place, et le langage corporel sera ressenti comme une manifestation de votre couple. Mais vos enfants risquent de mal le prendre. Ils voient leur père ou leur mère dans la peau d'un amoureux, chose que les jeunes préfèrent ne pas visualiser. Sans compter que cela peut rouvrir des blessures.Cela dit, votre nouveau conjoint ne doit pas se sentir négligé. Il y a heureusement d'autres façons de témoigner de son attachement: rester proche l'un de l'autre, inviter l'autre dans la discussion, se toucher subtilement... En résumé, je dirais que c'est vous qui êtes en couple, pas vos proches. Alors, ne croyez pas trop vite que vous allez former une famille unie et heureuse. C'est possible, mais ce n'est pas garanti sur facture."