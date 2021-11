Aider son prochain, ce n'est pas inné. La tradition familiale, un accident de la vie ou une mise à la pension ouvrent la voie.

Outre la fabuleuse solidarité immédiatement constatée lors des innondations, et qui ne faiblit pas, l'envie d'aider s'est aussi manifestée lors des dernières éditions du Télévie ou de Viva for Life. Du côté des chaînes de télévision organisatrices de ces grands événements, on explique que le contexte sanitaire a même dopé la générosité des téléspectateurs, permettant de recueillir des dons record. "Les gens ouvrent leur portefeuille et leur coeur aussi, se réjouit un responsable, ils savent qu'ils font un geste utile. Ils se disent que nous sommes dans le même bateau et qu'il faut faire progresser notre société vers plus de solidarité." Même son de cloche chez les Kiwanis, Lion's, le Rotary, Fifty-One... La solidarité fait toujours mouche. Ici, des ventes de gaufres en faveur d'orphelinats haïtiens. Là, une opération champagne pour un centre pour handicapés. Des exemples parmi des centaines de mobilisations pour de belles causes. Quelque 1,8 million de Belges consacrent une partie de leur temps à faire du bénévolat, à aider les autres. Un chiffre en constante augmentation dans une société que l'on dit, pourtant, de plus en plus repliée et égoïste. Marco Martiniello, sociologue à l'Université de Liège, y voit une lueur d'espoir. Il trace les quelques points communs de tous ces citoyens qui se consacrent aux autres. Interview. Pensez-vous que l'on puisse tirer le portrait type de la personne solidaire? Les parcours sont divers, mais un certain type de personne revient souvent dans nos recherches. C'est une personne qui a pu bénéficier de la solidarité des autres à un moment où sa vie était compliquée (un décès, une rupture amoureuse, des problèmes d'argent, une dépression, etc.). Alors, face aux injustices, elle va agir. C'est pour elle une opportunité de faire le bien et de rendre la pareille. Ce type de personne va souffrir de voir une maman à la rue avec ses enfants, des migrants rejetés à la mer, des victimes des inondations qui ont tout perdu... Elle va donc s'engager pour combattre ses situations intolérables à ses yeux. Cet engagement est-il aussi, parfois, de nature religieuse? Oui, d'une certaine manière. On constate que beaucoup de ces personnes qui s'engagent sont animées, de près ou loin, par des valeurs associées à leur tradition religieuse. Ça ne signifie pas qu'elles sont nécessairement pratiquantes, mais elles ont baigné dans un univers spirituel où les valeurs de partage et de solidarité étaient fort présentes. Et puis donner aux autres, c'est extrêmement gratifiant à titre personnel... Absolument, et cela peut aussi venir de notre héritage chrétien conscient ou inconscient. C'est en faisant du bien aux autres qu'on se fait aussi du bien. Une de mes étudiantes qui a travaillé sur la jungle de Calais (bidonville peuplé par des migrants qui tentaient de passer Angleterre) a constaté que, derrière chaque engagement solidaire, il y avait aussi une grande gratification personnelle. Une gratification que l'on recherche davantage à l'âge de la retraite... C'est vrai. Nous constatons souvent que l'engagement est plus fort à la fin d'une carrière professionnelle. On arrive à un certain âge dans la société. On est moins "productif" pour la société, j'insiste sur les guillemets, et du temps professionnel comme familial se libère. Certains vont donc profiter de ce temps retrouvé pour s'engager dans des mouvements de solidarité et donner ou redonner du sens à leur nouvelle vie. Ces personnes vont se construire une nouvelle utilité sociale dans une société où, quand on est plus dans le système productif, on se sent vite déclassé. Alors oui, très clairement, s'engager, c'est aussi rester dans le coup. C'est pourquoi le bénévolat gagne en popularité... C'est difficile de l'affirmer. Certaines associations se plaignent de ne pas trouver assez de bénévoles. Il faut voir les conditions aussi. C'est compliqué de répertorier la solidarité, de la quantifier et de dire qu'il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent. Ce que je constate, c'est qu'il y a une forme d'engouement pour la solidarité. Et il ne faut pas faire partie d'une association ou d'un mouvement spécifique pour être solidaire. Des exemples? Dans mon quartier, au début de l'épidémie de Covid, des voisins ont fait les courses alimentaires pour des personnes plus âgées. Aujourd'hui, d'autres voisins solidaires vont imprimer le Covid Safe Ticket de ces aînés qui sont perdus avec le numérique. Il s'agit là aussi d'expressions d'une solidarité informelle qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Les gens ne s'engagent pas que dans des mouvements structurés. Ils agissent selon les circonstances et c'est très bien ainsi. Surtout si on pense que dans nos sociétés modernes, on vous laisserait mourir dans la rue. Même si je suis d'un naturel pessimiste, je me dis qu'il y aura toujours une main tendue. Et je trouve cela extrêmement réconfortant.