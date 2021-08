Impossibles à "éduquer" pour la plupart, nos minous n'en font qu'à leur tête et mènent leur vie à leur guise. L'une de leurs occupations favorites? Flanquer toute notre déco par terre!

La plupart des chats s'occupent en grande partie tous seuls. Un rien les amuse: un bout de ficelle, une boîte en carton, un bouchon de liège, une mouche qui vole... Ils sont les rois des jeux improvisés en solitaire! Parmi leurs stimulations favorites, les félins apprécient souvent de faire glisser nos petits objets jusqu'à ce qu'ils tombent par terre. N'y voyez rien de sadique, pour votre compagnon il s'agit juste d'un jeu comme un autre. Rien de plus amusant que de voir un objet se fracasser au sol, comme cela amuse également souvent les enfants en bas âge.

Parfois, malgré leurs pattes de velours, la première fois n'est pas volontaire. En se faufilant parmi les nombreux objets s'entassant sur le meuble, le chat en fait malencontreusement tomber l'un d'eux au sol. Avec de la chance, cela n'ira jamais plus loin. Dans le cas contraire, minou y a découvert un nouveau jeu, qu'il s'empressera de reproduire. C'est ce qu'on appelle le conditionnement: l'animal a trouvé du plaisir à faire quelque chose, donc il recommence dans le but d'éprouver la même joie. Si le maître réagit à la bêtise de son félin, cela ne fait que renforcer le conditionnement. En effet, la plupart des chats apprécient d'arriver à réorienter l'attention de leur cher et tendre propriétaire sur eux. Réalisant qu'il a ce pouvoir en faisant tomber un objet, il recommencera de plus belle! Et ce d'autant plus si la réaction est positive, tel qu'un rire ou un attendrissement.

La solution consistera, dans un premier temps, à ne plus jamais réagir à ce type de bêtise. Réalisant qu'il n'arrive plus à attirer votre attention de cette façon, votre chat cherchera une autre occupation. Si vous l'apercevez se balader en terrain dangereux, vous pouvez aussi réorienter l'attention de votre matou sur un jouet quelconque, afin de lui faire penser à autre chose et sauver votre vase.

Merci à Julie Willems, comportementaliste, pour ses conseils.

