La couleur a une influence directe sur notre humeur et notre bien-être. Rien d'étonnant si, en ce moment, nous sommes tellement nombreux à vouloir mettre davantage de couleur(s) dans nos vies. C'est tout simplement une réaction positive à une actualité particulièrement anxiogène.

Vous sentez-vous plus joyeux en mettant un pull orange un jour qui s'annonce particulièrement déprimant? Tombez-vous de sommeil dans la chambre aux tons pastel de votre (petite-fille), après lui avoir lu une histoire? Quittez-vous au plus vite un fast-food aux couleurs criardes, rouge et jaune? Ce n'est pas le fruit du hasard, les couleurs ont un effet sur nos émotions! Les couleurs ne sont rien d'autre que des ondes lumineuses de différentes longueurs et vibrations, dont les signaux parviennent au cerveau via les yeux. Sans lumière, impossible de distinguer les 17 millions de couleurs que nous sommes capables de percevoir. Elles nous ont toujours été utiles pour attirer notre attention. Bien que nous soyons désormais moins conscients de notre interaction avec la couleur que ne l'était nos lointains ancêtres, nous sentons toujours instinctivement que le rouge témoigne d'une volonté d'attirer l'attention, que le jaune et le noir sont synonymes de danger, que nous devons éviter les aliments bleutés (moisissures) etc."La valeur émotionnelle des couleurs atteint le cerveau via les yeux et peut donc impacter grandement notre humeur", résume l'experte en couleurs Hilde Francq. Mais les émotions que les couleurs suscitent ne sont pas les mêmes partout. "En Amérique du Sud par exemple, la couleur est beaucoup plus présente dans la rue car les gens aiment les couleurs vives. Nous sommes plus mesurés et conservateurs dans notre usage des couleurs. Ainsi, le beige et le brun nous semblent plus rassurants. D'une manière générale, nous sommes plus enclins à employer des couleurs avec lesquelles nous avons grandi et qui nous sont familières." Les associations de couleurs sont donc souvent déterminées par la culture. En Occident, nous associons le blanc à la pureté, à la virginité et donc à une robe de mariée. Mais en Inde et en Chine, le blanc est la couleur du deuil et les chinoises se marient en rouge. Selon l'endroit où vous avez grandi, les couleurs évoquent des sentiments différents. Pourtant, certaines études montrent que les couleurs ont un effet identique sur tout le monde. Une étude datant des années 70 a ainsi montré qu'une certaine nuance de rose réduisait de manière significative le rythme cardiaque et la pression sanguine. Des prisonniers agressifs enfermés dans une cellule peinte en "Drunk Tank Pink" - un rose bubble gum - se seraient calmés en 15 minutes seulement. Des prisons et des commissariats de police au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, en Autriche et en Suisse ont adopté ce rose pour leurs cellules. On imaginera sans peine - et cela a d'ailleurs été prouvé - que des murs de cellule rouge vif ou jaune canari produisent l'effet inverse. Ce n'est pas non plus un hasard si le vert et le bleu, couleurs qu'on retrouve en abondance dans la nature, ont un effet plutôt apaisant. Dans The Little Book of Colour, Karen Haller, psychologue spécialiste des couleurs, donne quelques pistes intéressantes: le rouge interagit avec l'organisme et entraîne une action physique, le jaune influence nos émotions, le bleu agit sur l'intellect et le vert est la couleur de l'équilibre et de l'harmonie. Si la couleur a une telle influence sur notre esprit, l'inverse est-il vrai ? Une crise mondiale, comme celle du covid, peut-elle déterminer notre choix de couleur? Hilde Francq pense que oui: "Les couleurs à la mode vont et viennent, disparaissent pour réapparaître quelques années plus tard. Elles sont toujours une réaction à l'esprit de l'époque. Aujourd'hui, les tons doux et neutres sont particulièrement prisés, tant pour les vêtements que pour la décoration intérieure. Le lien avec la claque que nous asséné le covid est évident. Nous cherchons à nous glisser dans une sorte de doux cocon, à la recherche de sécurité et d'harmonie. À l'autre extrémité du spectre, nous assistons à la réapparition des couleurs fluo qui, elles, sont la manifestation du besoin d'exploser, de l'envie de faire la fête." L'experte en couleurs déconseille toutefois de se laisser trop influencer par ces tendances, surtout lorsqu'il s'agit de décorer son intérieur. "Choisissez une teinte qui vous plaît vraiment et qui convient à votre intérieur", préconise-t-elle. Parce que cette teinte correspondra à ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. "Si vous avez tendance à vous emballer facilement mais souhaitez calme et tranquillité dans votre intérieur, le beige devrait être votre couleur. Par contre, n'hésitez pas à utiliser des couleurs plus marquées si vous êtes d'un caractère curieux, constamment en quête de nouveautés excitantes.Étonnamment, les personnes créatives sont souvent habillées en noir, une couleur avec laquelle il est impossible de se tromper. Il s'agit généralement de personnes qui, dans leur quotidien, évoluent dans un environnement plein de couleurs mais qui pour leur propre garde-robe préférèrent un ton sobre qui stimule moins les sens." Le tout est une question de dosage. Manger rapidement un morceau dans un fastfood peint en jaune et rouge vifs est une chose, y travailler pendant huit heures en est une autre. Une courte exposition à ces couleurs aura le don de donner le sourire et un coup de boost énergétique aux clients, en particulier aux enfants. Mais s'il veut que ses employés soient heureux et stables émotionnellement, le responsable du restaurant doit prévoir une salle de repos peinte dans une couleur plus apaisante. L'excès d'une seule couleur ou une certaine couleur au mauvais endroit peut avoir un effet néfaste. Trop de vert apaisant peut rendre inerte, une salle à manger bleue peut diminuer l'appétit. Est-ce parce que vous pensez vous lasser de la couleur que vous avez choisi des murs blancs? Ou peut-être vous imaginez-vous trop âgé pour des couleurs vives? "Je remarque qu'on ose moins les couleurs avec l'âge, analyse Hilde Francq. On se dit que les couleurs vives ne sont plus pour nous, tant en matière de déco que de mode. Mais, au contraire, des couleurs bien choisies font paraître plus jeune. Regardez Iris Apfel, l'icône de la mode aujourd'hui centenaire, qui a récemment lancé une collection très colorée pour H&M." Si vous décidez de mettre davantage de couleur dans votre vie, commencez en douceur. "Un manteau ou un sac d'une couleur que vous aimez est le moyen idéal de pimenter une tenue sobre. Dans les intérieurs, j'observe qu'on expérimente de plus en plus la couleur dans les toilettes ou le hall d'entrée, de petites pièces où on ne reste pas longtemps. Pensez aussi à des coussins ou à une vaisselle plus colorés. Vous remarquerez rapidement que ces premiers pas vous donneront l'envie d'avoir plus de couleur autour de vous."