La canicule n'empêche pas les Belges de réserver des vacances à l'étranger en last minute. Comme l'année dernière, l'Espagne, la Turquie et la Grèce sont les destinations préférées des Belges. Pour beaucoup d'entre eux, les vacances sont synonymes de détente et de déconnexion du quotidien, ce qui n'est pas toujours au rendez-vous lorsqu'ils restent en Belgique.

1. Le plaisir de vivre à l'extérieur

Les citadins vivent souvent dans des appartements ou des maisons avec un espace extérieur limité. Les températures actuelles font rêver de vacances. C'est pourquoi de nombreux Belges optent pour un hôtel dans une destination ensoleillée mais avec des chambres conditionnées et un accès à la piscine ou à la mer pour se rafraichir. Et pour ceux qui souhaitent éviter les chaleurs extrêmes, les vacances à la montagne sont un excellent choix.

2. On n'est jamais vraiment détendu à la maison

Beaucoup se reconnaîtront: il y a toujours des travaux ou des tâches ennuyeuses que l'on laisse de côté pour quand on aura le temps. Viennent ensuite des vacances amplement méritées mais qui nous font culpabiliser de ne pas s'occuper de ces corvées. Pour de nombreux Belges, la véritable détente n'est possible que s'ils abandonnent leur quotidien pour éliminer toutes les possibilités de "faire" quelque chose. Une enquête TUI réalisée en avril avait déjà montré que pour de nombreux Belges, voyager était le meilleur moyen de se vider la tête et de se détendre.

3. Si les enfants sont contents, les parents le sont aussi

Pour de nombreux parents belges, passer des vacances en famille à la maison est plus épuisant qu'ils ne le pensent: les enfants demandent constamment de l'attention et il n'est pas facile de les occuper tous les jours. La piscine et la plage sont le rêve de tous les enfants et les parents peuvent les regarder s'amuser depuis leur transat.

4. La vie est meilleur marché dans les pays du sud

Qui passe ses congés à la maison veut aussi profiter de la vie en s'offrant quelques petits extras: une journée dans un parc d'attractions, une journée shopping, des restaurants,.... Dans les pays méditerranéens la vie est moins chère et toutes ces activités sont disponibles à des prix plus attractifs. En d'autres termes, un même budget permet de profiter encore plus de ses vacances .

5. Les cultures étrangères fascinent

Bien sûr, la météo à destination est importante, mais pour beaucoup de Belges les vacances ne s'arrêtent pas là. Partir en vacances signifie aussi quitter son propre environnement et découvrir d'autres cultures. Une visite chez un viticulteur en France, une promenade dans un port de pêche en Grèce ou la découverte d'une autre culture dans un pays lointain sont enrichissantes. De nombreux vacanciers cherchent à rencontrer des citoyens d'autres pays et à faire l'expérience d'autres cultures.

