On peut y jouer partout, tout le temps : les jeux gratuits sur smartphone ou tablette ont l'art d'être particulièrement addictifs. Pour mieux nous inciter à ouvrir nos portefeuilles ?

Grillé ! En octobre dernier, en plein débats sur l'accord de gouvernement flamand, le nouveau ministre-président Jan Jambon a été surpris par les caméras en train de s'adonner à une activité peu orthodoxe. Tandis que les orateurs se succédaient au perchoir, l'homme fort de la N-VA s'adonnait tranquillement à un jeu sur son téléphone. Une information anecdotique - pas de quoi provoquer une crise politique - mais tout de même assez révélatrice : avec l'essor des tablettes et smartphones, les jeux vidéo Free to play (littéralement " gratuits à jouer ") s'invitent désormais partout et n'importe quand, même en pleine séance au parlement.

...