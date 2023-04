Comment s'occuper de ses petits-enfants, de son enfant et de soi-même lorsque son petit-enfant est gravement malade? Des chercheurs du Collège universitaire d'Odisee donnent des conseils.

Les recherches menées dans le cadre du projet Kadet montrent que les grands-parents jouent un rôle très important dans la famille d'un petit-enfant gravement malade. Ils sont souvent responsables de la prise en charge du petit-enfant malade et sont le soutien et le compagnon des frères et soeurs. Les parents - les leurs, leurs enfants et leurs beaux-enfants - font également appel à mamy et papy pour leur apporter un soutien (pratique). Malgré la peine qu'ils éprouvent pour leur petit-enfant malade, les grands-parents se négligent souvent eux-mêmes. Dans le cadre du projet de recherche, Kadet a formulé quelques conseils pratiques pour y remédier.

Parler aux frères et soeurs de l'enfant malade

N'évitez pas les sujets sensibles. Si un enfant pose spontanément une question sur la maladie ou l'avenir de sa soeur ou de son frère malade, cela indique qu'il a besoin d'en parler.

Faites-le dans un endroit calme et sûr. Allumez une bougie, prenez-le dans vos bras, allez vous promener ensemble dans la nature.

La (première) conversation ne doit pas être trop longue. Après avoir fait le tour de vos "pensées", concluez la conversation par un rituel, par exemple en soufflant la bougie.

Vous trouverez d'autres conseils dans le cahier d'activités Kadet : odisee.be/kadet

Parler aux parents

Écoutez sans juger. Vous ne devez pas toujours proposer des solutions.

Faites preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre les choix qui ne sont peut-être pas les vôtres.

Posez des questions sur les besoins de votre enfant et proposez-lui votre aide. En cas de rejet, ne le prenez pas personnellement.

Parlez honnêtement de vos propres émotions et de vos doutes, sans accuser qui que ce soit. Faites-le à un moment calme.

Prenez soin de vous

Demandez de l'aide (professionnelle) ou une oreille attentive si vous en avez besoin.

