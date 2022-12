Du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023, il n'y aura aucune amende de stationnement ou de circulation. Il s'agit d'une action des syndicats contre l'Etat fédéral, qui refuse de leur octroyer une augmentation salariale.

Ce "mois sans sanction" est une initiative des quatre syndicats de police VSOA, NSPV, ACV et ACOD, qui demandent à leurs agents de répondre "de manière non répressive" aux infractions au code de la route et au stationnement pendant un mois.

Les syndicats de police veulent protester contre le gouvernement fédéral pour deux raisons principalement : la fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans s'éteint à partir de 2023 et l'annulation de l'augmentation salariale convenue pour la police.

Pas d'amende et moins de contrôles

Il n'y aura donc aucune amende de stationnement ou de circulation durant un mois, du 15 décembre au 15 janvier. Mais également moins de contrôles BOB contre l'alcoolémie au volant. Sans oublier les actions de ponctualité aux heures de pointe et les contrôles de filtres dans les aéroports. "Si nécessaire, nous continuerons jusqu'en 2024!", préviennent-ils.

Pas synonyme d'impunité

Cela ne veut pas dire que tous les débordements seront acceptés. Si un automobiliste commet une faute grave ou met la vie de quelqu'un en danger, la police sera bien entendu tenue d'agir. Excès de vitesse, alcool au volant, franchissement d'un feu rouge ou refus d'une priorité... Toutes ces infractions seront bien sanctionnées d'une amende.

