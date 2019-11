Il n'est pas rare que papa ou maman, la septantaine bien sonnée, décide de refaire sa vie. Même s'ils ont quitté le cocon familial depuis un moment et ont leur propre famille, les enfants ne voient pas nécessairement cette nouvelle relation d'un très bon oeil.

Le divorce des cheveux gris est une réalité. Les 50+, 60+ et même 70+ sont de plus en plus nombreux à mettre un point final à vingt ans de mariage. En 2017, ils étaient plus de 8.300 à divorcer, dont 261 de plus de 75ans. Eh oui, les Belges vivent de plus en plus vieux et en bonne santé. Un 60+ qui a encore une vingtaine de belles années devant lui est plus enclin à nouer une nouvelle relation.

...