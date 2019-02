On a testé pour vous : L'aspirateur sans fil Bosch Unlimited

En vantant une autonomie illimitée, le constructeur joue un peu sur les mots. En fait, l'aspirateur est livré avec deux batteries 18V interchangeables à charge rapide. Donc, lorsque la première est vide, on peut la remplacer par la seconde pour continuer à aspirer. Et, pendant ce temps-là, charger à nouveau la première. Grâce à cette pirouette bien pensée, on arrive donc à l'autonomie illimitée mise en avant par Bosch. Complètement chargée (ce qui prend moins d'une heure) une batterie, compatible avec de nombreux autres outils sans fil de la gamme Bosch 18V (foreuse, visseuse, ponceuse etc.) dispose d'une autonomie de 60 minutes en mode normal sans accessoire motorisé et de 45 minutes avec une brosse motorisée. Largement de quoi aspirer un appartement ou une voiture. En mode turbo, en revanche, l'autonomie tombe à 8 minutes avec la brosse motorisée... Ce qui est plutôt rikiki.

De nombreux accessoires

Vendu 499 €, cet aspirateur, au design soigné, est livré d'origine avec une brosse motorisée pour sols durs et tapis, un suceur à fente long et flexible, un suceur 2 en 1 pour revêtements en tissu et meubles et un suceur XXL pour un nettoyage rapide. De quoi faire face à toutes les situations. Avec son moteur placé près de la poignée d'utilisation, l'engin s'avère très facile à utiliser et très maniable. Gros avantage, on peut bloquer la gâchette de mise en marche sur la fonction marche. On ne doit donc pas la maintenir enfoncée en permanence, un atout confort indéniable ! Question bruit, on ne peut pas parler de silence, mais il est bien moins envahissant que celui émis par l'aspirateur sans fil d'une célèbre marque anglaise.

La puissance d'aspiration, elle, est excellente sur sol dur et sur moquette. Miettes, cheveux, poils d'animaux et poussières fines sont parfaitement éliminés en un voire deux passages maximum. Etonnant pour un aspirateur aussi compact. Dans les escaliers, c'est carrément génial ! Fini d'essayer de maintenir l'aspirateur traîneau en équilibre instable sur une marche et de râler parce que le fil est trop court... Rapidement, on oublie de sortir son "gros" aspirateur du placard. Et on aspire beaucoup plus souvent tant il est facile de passer un petit coup d'aspiro vite fait bien fait.

Facile à entretenir

Le Bosch Unlimited fonctionne sans sac et est équipé d'un réservoir à poussière de 0,40 litre. Une contenance assez réduite mais suffisante pour un appartement. Il faut néanmoins penser à le vider très régulièrement. Ce qui se fait aisément, en appuyant sur un bouton. La cartouche filtrante ne doit pas être remplacée et se nettoie en tournant un bouton aussi. Une opération qu'il vaut mieux réaliser à l'extérieur ou au fond d'un sac poubelle, car pas mal de poussière à tendance à s'échapper.

Les + L'autonomie

Les batteries compatibles avec d'autres outils Bosch

La puissance d'aspiration

Les accessoires fournis