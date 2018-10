Nouvelle devise du Patro : la consommation plus responsable !

Le label BackSafe aide les organisateurs d'événements à mettre en place des initiatives pour que les fêtards puissent rentrer en toute sécurité.

Le Patro en Fédération Wallonie-Bruxelles accueille 23.000 jeunes et organise plus de 400 évènements par an. Avec ce partenariat, les 240 groupes locaux et les 18 régionales qui composent le Patro pourront demander à être labellisés BackSafe pour ces événements.

Trois conditions doivent cependant être respectées: un accès à l'eau gratuite ou la vente de sodas à un prix moindre que celui des boissons alcoolisées, la mise à disposition d'informations sur les moyens alternatifs de retour à domicile et la sensibilisation du public à la sécurité routière.